Ejecutivo confirmó que Monzó “no quiere otro mandato en Diputados”

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, acordó con el presidente Mauricio Macri que no lo acompañará en un eventual segundo mandato y que, en caso de que vuelva a ganar Cambiemos, prefiere un destino fuera del país. Es decir, continuará al frente de la Cámara baja este año y también en el 2019, pero no será candidato a diputado nacional para ocupar la misma responsabilidad que tiene ahora. La información viene circulando desde el viernes de la semana pasada en ámbitos políticos. Monzó lo habló con el Presidente y también con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y “en los mejores términos”, según se supo de su círculo íntimo. Incluso trascendió que la decisión, que Monzó transmitió con tranquilidad y mesura, descomprimió una tensión que no pudieron manejar desde la llegada al poder de Cambiemos.

Poco a poco el titular de Diputados fue desplazado de la mesa de las decisiones estratégicas del oficialismo y fracasó en su intento por incorporar peronistas a la gestión. La gobernadora María Eugenia Vidal, por su lado, tampoco aceptó negociar con él un espacio de influencia en el principal distrito del país.