Discutirán el desafuero de la diputada radical Aída Ayala

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (Cambiemos), convocó para el próximo miércoles 2 de mayo a los miembros del cuerpo para discutir el pedido de desafuero de la diputada Aída Ayala (Cambiemos), ex intendente de Resistencia (Chaco). La legisladora está acusada de lavado agravado de activos, evasión y asociación ilícita en una causa en la que se investigan sus vínculos con la empresa que ganó la licitación para la recolección de residuos en la capital chaqueña durante su paso por la intendencia.

El pedido de desafuero, formulado por la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, llegó el miércoles a la Cámara de Diputados y al día siguiente se lo giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Acto seguido, Tonelli formalizó la convocatoria para debatir el asunto y confirmó que la diputada Ayala se hará presente para ejercer su defensa.

Ayala se presentó el martes pasado ante la Justicia. “Tengo la plena confianza de que no es cierto lo que se me acusa”, enfatizó al salir del juzgado.