Memorándum con Irán: la causa contra la ex presidenta tiene nuevo tribunal

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 resultó sorteado este martes para juzgar a la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner y los demás procesados por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en una causa abierta por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En tanto, la causa que investiga “La ruta del dinero K” la llevará adelante el TOF 4, el mismo tribunal que tiene el expediente de Ciccone y que juzga a Julio De Vido por la Tragedia de Once.

El TOF 8 fue elegido por sorteo luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara “no hacer lugar a la habilitación del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 9”, que había sido elegido hace dos semanas en el primer y cuestionado sorteo.

El máximo tribunal determinó la pasada semana que el primer tribunal elegido había sido conformado de manera irregular. El TOCF 9 se había creado a partir de la ley 27.307, que dispuso que cinco tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires pasaran a tener competencia federal, algo que sólo se hizo efectivo en el caso de ese tribunal, que había salido sorteado para juzgar a la ex presidenta y actual senadora.

El viernes último, la Corte emitió una acordada en la que remarcó que un juez ordinario no puede convertirse en juez federal sin la aprobación del Senado, y que no pueden sortearse causas entre tribunales “que no cuenten con la previa habilitación” del máximo tribunal.