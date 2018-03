Massa y Randazzo almorzaron juntos tras su distanciamiento

Después de casi seis años, Sergio Massa y Florencio Randazzo volvieron a encontrarse cara a cara.

Compartieron ayer un almuerzo largo, que duró casi cuatro horas, en uno de los restaurantes del Palacio Raggio, en San Telmo, donde el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner tiene sus oficinas.

Antes de que el encuentro trascendiera, los protagonistas acordaron dos cosas. La primera, que no habría fotos. La segunda, que el debate por la reconstrucción del peronismo y, sobre todo, de posibles candidaturas para enfrentar a Cambiemos, no formarían parte de la charla. No para la versión pública, al menos.

“Hablaron sobre todo de economía, de sus diferencias con el Gobierno en temas como tarifas, inflación y endeudamiento”, dijeron cerca de Randazzo. La conversación giró en torno a “temas que afectan a la gente” y no a “discusiones que no le interesan a la sociedad”, como la interna del PJ. “Eso vendrá en una segunda etapa”, añadieron.