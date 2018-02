Barrionuevo se bajó de la marcha del 21 de febrero

El secretario general del gremio de gastronómicos, Luis Barrionuevo, confirmó ayer que no participará de la movilización convocada por su par de Camioneros, Hugo Moyano. El sindicalista remarcó que no se quiere meter en “una pelea personal” entre el exlíder de la CGT y el presidente Mauricio Macri. De esta manera, a Moyano se le siguen bajando aliados para la marcha del 21 de febrero.

“Ya decidimos no participar. La idea es hacer público un documento explicando por qué. Se mezcló todo. Ya la vez pasada (el 22 de agosto de 2017), cuando vimos el palco ese, nos quedamos en Avenida de Mayo, porque hay varios de los que hoy están presos que estaban en esa marcha. Nosotros nos fuimos porque estaba todo el kirchnerismo”, sostuvo el dirigente sindical.

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) señaló que una de las razones por las que no participará de la medida de fuerza es el apoyo del kirchnerismo a Moyano. “Nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Estuvimos enfrentados 12 años. No nos vamos a meter ahora”, indicó.

Asimismo, Barrionuevo consideró que el líder camionero “también está haciendo un acto de fuerza políticamente para que vean que tiene presencia”. “Lo dijo él públicamente, que no se lo van a llevar por delante. Es una pelea personal que tiene con Macri después de ser socios en la Ciudad durante ocho años”, agregó.



En esa línea, insistió: “Nosotros en esta pelea personal no nos metemos. Estamos por el documento que se elaboró en Mar del Plata y que aprobó la CGT, donde advertimos sobre todos los problemas que hay con los trabajadores y los jubilados. Se desvirtuó. Se fue para otro lado”.

En referencia a las causas que enfrenta en su contra por presunto lavado de dinero, el gastronómico afirmó que “es un tema de la Justicia”. “Por otro lado, Moyano tiene razón: todavía no lo citaron”, aclaró Barrionuevo.

La baja de Barrionuevo se suma a las del titular del gremio de los porteros Víctor Santa María, y dos de los integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, entre otros.

Con este anuncio, el Gobierno quedó más cerca de concretar su anhelo: que la foto del 21F sea una “imagen del pasado”, protagonizada por el kirchnerismo, Camioneros y partidos de izquierda.

Pese a las bajas, Moyano podrá hacer ante el Gobierno una demostración de fuerza, ya que a la conocida capacidad de movilización de Camioneros, se sumarán los bancarios de Sergio Palazzo y además adherirán a la movilización las dos CTA y los movimientos sociales y piqueteros.