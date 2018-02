Zaffaroni: “No voy a renunciar a la Corte Interamericana”

El juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) Eugenio Zaffaroni, cuestionó la investigación en su contra por presunta apología del delito, y ante los pedidos de apartamiento a su cargo, dijo que no va a renunciar al organismo internacional.

“No voy a renunciar a la Corte Interamericana. ¿Por qué tendría que renunciar? ¿Qué es esto, Venezuela? Piden mi cargo porque hago una crítica al Gobierno y estoy advirtiendo que se puede producir una situación de violencia, y que hagan algo para evitarla”, argumentó Zaffaroni.

“No soy golpista en lo absoluto y es imposible hoy en Argentina producir un golpe de Estado, es absurdo que me digan golpista. Un golpe de Estado al viejo estilo no se va a producir ni tampoco hay ninguna fuerza política ni social con capacidad de desestabilizar al Gobierno. Lo único que los puede desestabilizar es su programa económico, que va muy rápido hacia una situación crítica”, señaló.

En la misma línea, el juez sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “tiene a los principales candidatos de la oposición presa con una prisión preventiva que no se sostiene jurídicamente de ninguna manera”.