Pablo Moyano anticipó que la marcha será “multitudinaria”

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la marcha prevista para el 21 de febrero será “multitudinaria”, ya que “sobrepasó la pelea de los camioneros” y le pidió al Gobierno nacional que “escuche el reclamo de los trabajadores”.

“El 21 hay que salir a la calle y demostrar que no vamos a abandonar la lucha2, sostuvo hoy Moyano al hablar durante el acto de la firma de un convenio de cooperación entre el comedor infantil Pequeños Camioneritos y la Asociación Civil Isauro Arancibia.

Moyano se mostró junto al titular de UTE-Ctera, Eduardo López, quien confirmó su presencia en la marcha. Desde la sede del comedor infantil, ubicado en el barrio de la Boca, Moyano dijo que “no es grato decir que tuvimos que agrandar el comedor, sino todo lo contrario”, y criticó al modelo económico, que 2día a día sigue sacándole derechos a los trabajadores, a los jubilados y a los chicos, lo que nos da más fuerzas para seguir peleando”.

“El 21, miles de trabajadores vamos a decirle al Gobierno ‘basta de ponerle techo a las paritarias, basta de despidos, de seguir perjudicando a los jubilados, de impuesto a las ganancias’ y ojalá de una vez por todas entiendan que no se puede seguir gobernando para un solo sector que son los que más han ganado”, indicó.

Para Pablo Moyano, la convocatoria del 21 “sobrepasó a la pelea de los camioneros, ha sobrepasado a más instituciones” y señaló que “seguramente será una marcha multitudinaria y ojalá el Gobierno deje de lado la soberbia y escuche el reclamo de los trabajadores”.

Por otro lado, la diputada nacional Graciela Ocaña acaba de pedir a la Justicia que intervenga la obra social y las empresas de Hugo Moyano. La legisladora de Cambiemos presentó el último viernes en Comodoro Py una ampliación de denuncia contra el secretario general de Camioneros por supuesto desvío de fondos de la entidad de salud a compañías del sindicalista.

Ocaña requirió además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, “designe un interventor en la Obra Social de Camioneros”. La legisladora amplió su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, “Irai SA”, “Dixey SA”, “Organización de Seguridad Las Marías SA” y “AConra SA”.

Bonadio deberá correrle vista a la fiscal del caso, Alejandra Mangano, para que ella resuelva si amplía la imputación en la causa a raíz de esta presentación.

Tras presentar la denuncia, la “Hormiguita” manifestó: “Tengo temor. Moyano en su grupo de empresas tiene hasta empresas de seguridad. Yo he tenido problemas y no quiero volver a tenerlos. Lo hago a él responsable si algo me pasa”. La legisladora dijo sentirse “acompañada” por sus colegas del interbloque oficialista y recordó cuando el gremialista la llamó cucaracha: “Es preocupante porque cuando uno ve una cucaracha lo que quiere es exterminarla, pisarla, y entiendo que Moyano lo dijo en ese sentido”.