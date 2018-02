Zaffaroni reincidió: “Si se van antes, podemos resolver el problema”

“Quisiera que el Gobierno se fuera lo antes posible”. La frase fue pronunciada un mes atrás por Eugenio Raúl Zaffaroni y generó un fuerte repudio. Ahora, el ex juez de la Corte Suprema intentó aclarar sus dichos, pero tras manifestar su disconformidad con la administración Macri, reiteró su deseo: “Si se van antes, podemos resolver el problema”.

“No quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza. Evitar eso es clave, evitemos violencia”, dijo Zaffaroni.

Luego planteó: “¿Que se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador”. “De lo contrario vamos a tener un serio problema”, advirtió.

“Si se van antes, vamos a tener menos deuda. Si se van antes, podemos resolver el problema. Que se vayan antes puede ser que se vayan en 2019. Esto nos está llevando a una catástrofe social, ese es el grave problema que tenemos”, insistió el ex magistrado. En otro tramo del reportaje indicó: “Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma”.