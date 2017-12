Con Macri en Villa La Angostura, mapuches continúan con reclamos

Horas después de la llegada de Mauricio Macri a Villa La Angostura, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un mensaje para el Presidente y la ministra de Seguridad de la Nación. “Se cumple un mes del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Mientras (Patricia) Bulrrich sigue en su cargo y Macri está de vacaciones aún no se identifica al autor de los disparos. Solo se comprobó que no hubo enfrentamiento. La impunidad es violencia. Rafael Nahuel no te olvidamos”, expresaron los pobladores originarios desde la cuenta oficial de la CMN en Facebook.

“No hay insulto más grande que el silencio de tu justicia. Que responde a nuestro dolor con la impunidad. Nos acusa el mismo dedo que ha gatillado. Que se esconde en la mano que ha ensangrentado esta tierra. Vida Nueva - Puel Kona”, agregaron.

El mensaje publicado en las redes sociales fue acompañado por dos fotos: una de Santiago Maldonado y otra de Rafael Nahuel, el joven que murió el sábado 25 de noviembre en un operativo desalojo del predio ocupado por la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, a 20 kilómetros de Bariloche.

Macri arribó a Bariloche el lunes de Navidad al mediodía a bordo del Tango 04, un Boing 737. Luego se trasladó al exclusivo Country Cumelén, donde habitualmente se toma vacaciones de fin de año con su familia. Todo se realizó bajo un estricto operativo de seguridad.