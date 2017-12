Familiares de los tripulantes rechazan el duelo nacional que propone Macri

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan manifestaron su esperanza en que uno de los cuatro contactos que investiga la Armada, situado a 477 kilómetros de profundidad, pueda corresponder al submarino desaparecido, en tanto que rechazaron la posibilidad de que el Gobierno nacional declare un duelo nacional.

“El vocero de la Armada Enrique Balbi dijo que hay una sombra negra y tenemos fe que son ellos. No pueden declarar así un duelo nacional ya que sólo Dios sabe si están vivos o muertos", dijo Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez, en las puertas de la Base Naval de Mar del Plata.

En su conferencia de prensa de ayer sábado, el vocero de la Armada informó que la búsqueda está centrada hoy en estudiar un "contacto" a 477 metros de profundidad que muestra una "imagen deformada" que será analizada por diferentes softwares para determinar si se trata del submarino desaparecido hace 17 días con 44 tripulantes a bordo.

Familiares también rechazaron la posibilidad de que el Gobierno nacional declarara el duelo nacional por la pérdida de los 44 tripulantes, algo que podría que ocurrir en las próximas horas.

"No vamos a admitir ningún duelo porque tenemos fe y tiene que seguir la búsqueda. Por eso, pedimos también que se haga presente el presidente Mauricio Macri", dijo la esposa del suboficial Sánchez, quien además solicitó el acompañamiento de "todos los marplatenses y los periodistas".

Por su parte, Margarita Vertícola, madre del salteño Daniel Polo, pidió que "no los dejen de buscar", y se preguntó: "¿Cómo hablar de duelo si no los encontraron?".

"Le pedimos soluciones al Presidente luego de 17 días de búsqueda. La Armada nos oculta información y necesitamos que los países del primer mundo no se retiren del lugar", reclamó, y reiteró el pedido que ayer le hicieron en persona al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que visitó la base naval marplatense.

Pino Arjona, cuyo hijo Ramiro es uno de los 44 tripulantes, remarcó que "más que esperanza tenemos fe"; y se quejó de que el ministro Aguad en su diálogo con los familiares "no haya dicho nada concreto".

"Estamos destruidos como familia y no nos vamos a ir con las manos vacías sino con respuestas concretas. No queremos ningún duelo. Ellos quieren que esto termine y nosotros queremos el cuerpo y la verdad de nuestros hijos", culminó.