Bullrich defendió operativo y advirtió que no habrá diálogo con grupos violentos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que “el Estado, el juez, las fuerzas de seguridad, y los ministerios de Seguridad y de Justicia” llevan adelante una “acción legítima, enmarcada en la ley frente a la acción violenta, ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz”, en referencia a los grupos mapuches “que han tomado la violencia como forma de acción política”, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano.

“Son grupos violentos que no respetan la ley. No tienen reivindicaciones, han tomado la violencia como forma de acción política. No reconocen el Estado ni la Constitución”, aseveró la funcionaria. Y advirtió: “Estamos totalmente abiertos al diálogo con cualquier grupo pacífico. Pero no va a haber diálogo con grupos violentos que violan la ley”.

Asimismo, ratificó que los efectivos de Prefectura fueron atacados por unos 15 miembros de la comunidad mapuche con armas “de grueso calibre”, además de lanzas y otras armas blancas y de puño, que en “posición militar” arremetieron contra las fuerzas de seguridad.

La ministra de Seguridad afirmó que hay “grupos violentos” que “no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan al Estado, la Constitución y los símbolos”, al referirse a la muerte de un balazo del joven Rafael Nahuel, al tiempo que otorgó “carácter de verdad” a la versión de los hechos que dio la Prefectura Naval.

“En el sur de nuestro país han ocurrido en estos últimos años más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a nosotros a caracterizar que estamos en una situación frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia. Son grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la argentina, que no aceptan el estado, la constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos”, dijo Bullrich. “Le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina el carácter de verdad”, afirmó.