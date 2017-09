Stanley: “Hay organizaciones que más que mostrar la pobreza, vienen a generar una situación conflictiva”

PROBLEMÁTICA

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconoció que "hay un 30% de pobreza" pero pidió no hacer una "utilización política" de esta problemática. "Hay organizaciones que más que mostrar la pobreza, vienen a generar una situación conflictiva", argumentó. "No se puede hacer marketing de la pobreza. Hay un 30% de pobreza que reconocimos, lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta", sostuvo la funcionaria a radio Millenium.

En este marco, Stanley afirmó que "sin duda en muchas manifestaciones hay una intencionalidad política". "Hay organizaciones que más que mostrar la pobreza, vienen a generar una situación conflictiva", remarcó. "La desidia fue intencionalidad del kirchnerismo. La corrupción tuvo que ver, aumentó la pobreza porque se llevaron algo que no era de ellos. Muchos años de un tipo de conducta es difícil de revertir de un día para el otro, hubo un relato que hizo creer que era algo que les importaba, y eso no pasó", apuntó la ministra.