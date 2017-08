El oficialismo logró suspender al juez Eduardo Freiler e iniciarle juicio político

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

En un clima de tensión por la disputa de una de las sillas que le corresponde al PJ, el Consejo de la Magistratura aprobó suspender al camarista Eduardo Freiler y dar inicio al proceso de juicio político para su destitución.

El oficialismo aprovechó que el plenario se llevó a cabo con 12 miembros en lugar de 13, porque aún no juró el senador Mario Pais, en reemplazo de Ruperto Godoy, destituido por carecer del título de abogado. Así, con 8 votos a favor el oficialismo avanzó sobre Freiler.

Hasta ayer,, el dictamen que pedía la remoción y suspensión de Freiler, y que fue avalado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, no había podido prosperar ya que no se llegaban a reunir los nueve votos necesarios, que serían los dos tercios de los 13 consejeros que integran el cuerpo, que tiene la función de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados. Pero con la ausencia del consejero número 13, el oficialismo pudo realizar su jugada.

La reunión comenzó con un entredicho entre el consejero Carlos Mahíques, representante del Poder Ejecutivo, y el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Rodolfo Tailhade. Mahíques pidió que se trate en primer lugar el dictamen que pide el inicio del proceso de remoción y suspensión de Freiler, moción que Tailhade consideró "un plan orquestado para cargarse un juez de la Nación, mientras se espera que al senador Pais se le tome juramento".

El pedido de juicio político contra Freiler es por presunto mal desempeño de sus funciones de magistrado. Se basa en un supuesto enriquecimiento del juez, quien, acusan, no podría justificar con sus ingresos y declaraciones juradas patrimoniales una diferencia de más de 15 millones de pesos.

"Es una vergüenza, una barbaridad, un enchastre lo que están haciendo. Usted se quiere cargar un juez. No tienen límites", dijo apuntando Tailhade contra la presidenta del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato.

En respuesta a la exposición de Tailhade, Mahíques reiteró su pedido de que se vote la alteración del orden del día y que el plenario trate en primer lugar la cuestión referida al camarista Freiler.

Mientras tanto, Pais se encontraba en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, a la espera de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le tome juramento, algo que fue postergado para la tarde.