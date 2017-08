Macri: "Es exclusiva responsabilidad del peronismo no haber podido renovarse"

El presidente Mauricio Macri dijo que "es exclusiva responsabilidad del peronismo no haber podido renovarse", para evitar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "siga teniendo un rol protagónico" en ese partido, al tiempo que descartó un eventual triunfo de la ex mandataria en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo con vistas a los comicios legislativos de octubre.

"Es increíble que nos hagan responsables a nosotros de que el peronismo no haya podido renovarse y de que la ex presidenta siga teniendo un rol protagónico en su partido. Esto es de exclusiva responsabilidad de ellos. La mía era consolidar Cambiemos", sostuvo Macri en una entrevista brindada al diario cordobés La Voz, a pocas horas del cierre de campaña de Cambiemos en Córdoba.



Macri apuntó que "así llegamos a esta elección, con un Cambiemos consolidado. Vamos a ganar la elección nacional por amplio margen. Nosotros hicimos nuestra parte. El que no ha logrado renovarse y que sigue teniendo graves problemas para tener una propuesta de futuro es el peronismo".



Sobre la provincia mediterránea afirmó: "Venimos de una situación en la cual el gobierno anterior discriminó en todo sentido a Córdoba y a la Argentina federal, porque los subsidios, al igual que todo el tema tarifario, se concentraron en la zona metropolitana. Estamos corrigiendo gradualmente eso". Además, evaluó que el gobernador Schiaretti, "se ha puesto nervioso por la campaña, y eso no suma. Nunca la provincia de Córdoba ha tenido el nivel de atención y dedicación de los funcionarios de cada área" de gobierno.