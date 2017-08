Triaca descartó elevar la edad jubilatoria y una reforma laboral

ECONOMÍA

El ministro de Trabajo Jorge Triaca descartó ayer que el gobierno nacional esté evaluando implementar una reforma laboral, negó también que se esté estudiando hacer que la edad jubilatoria sea opcional, y aseguró que el desafío oficial es integrar al empleo formal a "4,5 millones de trabajadores que hoy están en la informalidad".

El jefe de la cartera laboral dijo que el objetivo del gobierno es "trabajar en conjunto, en cómo son los costos laborales a partir de aportes y contribuciones, en cómo armar un sistema progresivo" de impuestos al trabajo, pero aclaró que todo ello se realizará "con un amplio consenso".

Triaca por otra parte cuestionó la convocatoria a una marcha el próximo 22 de agosto por parte de la CGT y dirigentes kirchneristas, al considerar no existen motivos concretos para la movilización, y que la medida se proyecta para generar "un clima social adverso" en tiempos de las elecciones de medio término.

Según la visión del ministro de Trabajo, "muchos de los reclamos de la CGT no se constatan en la realidad. Un Indec recuperado marca una reactivación económica. Eso no condice con sus demandas y reclamos", opinó.

Asimismo, negó que el gobierno analice que la edad jubilatoria vaya a ser opcional: "No lo estamos analizando. Trabajar sobre la informalidad es más importante que discutir las reformas del sistema previsional".

Durante una entrevista que concedió al Programa Cada Día, de Canal 3 de Rosario, el ministro Triaca aclaró que "no hay ningún borrador (de reforma laboral). Sí de agenda de trabajo con los sectores empresarios y la CGT".

"Hay problemas que tienen que ver con que uno de cada tres argentinos está en la pobreza y que cuatro millones están en la informalidad. Esos son desafíos", sostuvo el ministro.

"No es que no entendamos que hay sectores con dificultades. Está creciendo la construcción, el rubro industrial, una parte de servicios; otros que están vinculados comercialmente con Brasil no van al mismo ritmo. Pero eso no significa que no se vaya en una dinámica positiva", apuntó.