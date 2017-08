Boudou escuchará el veredicto en el juicio por la inscripción irregular de un auto

El ex vicepresidente Amado Boudou reiteró hoy su inocencia, negó haber cometido delito alguno y pidió ser sobreseído, en sus últimas palabras ante el Tribunal que lo juzga por falsear documentación registral de un automóvil de su propiedad y que dará su veredicto esta tarde a las 15.



"Respetuosamente y con mucha humildad pido que se me sobresea y que quede demostrado que soy inocente en esta causa", dijo el ex vicepresidente ante el Tribunal Oral Federal 1 en la sala de audiencias de los tribunales de Retiro.



Boudou arribó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10, ingresó por la puerta principal del edificio y evitó la guardia periodística concentrada en un acceso lateral a través del cual la seguridad había planificado su ingreso.