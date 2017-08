Confirmaron el procesamiento y la detención de César Milani

POR SECUESTROS Y TORTURAS

La Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento del ex jefe del Ejército César Milani, en el marco de la causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera y por la cual está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de este año. La Sala B, integrada por Abel Guillermo Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos, ratificó la decisión del juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena de procesarlo con prisión preventiva.

Los jueces rechazaron los planteos de nulidad por falta de fundamentación presentados por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del ex militar Milani, y un pedido de inconstitucionalidad sobre la figura de asociación ilícita.

El tribunal también confirmó la falta de mérito de Milani en la causa iniciada por Verónica Matta, quien había denunciado su secuestro en La Rioja durante la última dictadura militar. El ex jefe del Ejército también está procesado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976 en Tucumán, y por enriquecimiento ilícito.