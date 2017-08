Piden que De Vido vaya a juicio oral por compra de trenes

EX MINISTRO

El fiscal federal Federico Delgado pidió que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, vaya a juicio oral y público por la compra de trenes a España y Portugal en la cual se sospecha que se pagaron sobreprecios millonarios.

Ante el juez federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que el actual diputado nacional vaya a juicio por “defraudación a la administración pública” en una causa en la que ya está acusado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Concretamente, el fiscal acusó a De Vido de haber firmado contratos con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España en 2010 por la compra de vagones y repuestos ferroviarios, en los que se habrían pagado sobreprecios.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó ayer el pedido del ex ministro de ser juzgado en juicio por jurados por la tragedia ferroviaria de Once y también otros planteos que podían demorar el inicio del proceso oral: la suspensión de la causa hasta tanto queden firmes las primeras condenas dictadas en el caso, la nulidad de la acusación y un pedido de sobreseimiento.