Vidal: "No quiero que mis hijos vivan en una sociedad mafiosa"

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que no quiere que sus hijos “vivan en una sociedad mafiosa donde hacer lo que está mal está bien y todo el mundo lo naturaleza”.

En una entrevista que concendió al canal TN, la gobernadora María Eugenia Vidal que “la provincia (de Buenos Aires) necesita amor de madre” y recordó que cuando llegó a la gobernación encontró “mucha soledad, mucho abandono, mucho maltrato y mucha gente esperando durante años que se la escuchara”.



Sobre los ejes de su gestión, dijo que “empezó una lucha de verdad contra el narcotráfico y contra la mala policía” y agregó que la obra pública no tiene un fin electoral sino que se hace “como se debe hacer y sin sobreprecios”. También afirmó que parte del cambio tiene que ver con no tener más políticos “que no pueden explicar cómo viven y que empiecen de concejal a millonario”.