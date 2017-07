"No existe un proyecto concreto para modificar la edad jubilatoria"

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, aclaró que "aún no existe un proyecto concreto" por parte del oficialismo para modificar la edad jubilatoria sino una propuesta para tratar el tema en el Congreso dentro del los próximos tres años y aseguró que en esa iniciativa "lo único que sí se definió es que debe ser un sistema público".

"El Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de los próximos tres años se debata el régimen previsional e indica que se debe crear una comisión especial que todavía no se conformó: aún no hay ningún proyecto concreto", aseguró este lunes el titular del Anses, Emilio Basavilbaso.



Sin embargo, Basavilbaso enfatizó que "lo único que sí el Gobierno puso en la propuesta es que el sistema tiene que ser público y esa es la única definición hasta el momento, pero no se discutió ni se presentó aún ningún proyecto por parte del Ejecutivo o el Parlamento que refiera a cambio de edad u otras cosas, sólo que debe ser público".



"En mi opinión, lo ideal sería que el sistema sea por edad voluntaria como tienen algunos países donde está la opción de, después de los 65 en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres, seguir trabajando y que tengan un aumento de la jubilación en el futuro", agregó. En ese sentido, el ejecutivo de la dependencia previsional explicó en diálogo con radio La Red que, en ese tipo de formatos, "el Gobierno pone incentivos para que si la persona está bien físicamente y quiere seguir, lo pueda hacer y eso signifique una mejor jubilación".