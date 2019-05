Los tamberos temen que el acuerdo frene las mejoras

La mejora que se alcanzó en el precio de la leche en boca de tambo podría verse afectada por el congelamiento de precios que anunció el Gobierno a través del programa Precios Esenciales. En ese sentido, los productores temen que la industria lo ponga de excusa a partir de mayo.

"Los $12 por litro que se recibe en promedio sigue sin compensar el problema del egreso e ingreso. Seguimos sin tener un precio rentable a partir de insumos que siguen en alza por el dólar", sostuvo el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien agregó que la actualización de la rentabilidad "se estaría frenando con el acuerdo de los alimentos".

"La industria va a aprovechar para decir que no pueden aumentar más nada", sostuvo. Sin embargo, consideran que no debería suceder por la necesidad de la industria para abastecer las góndolas. Las fábricas necesitan de la materia prima frente a una producción que por el verano cayó un 7%.

"Para exportar, las industrias echaron mano a los 10.000 millones de litros de leche que se produjo en 2018, de los cuales usaron 1.500 millones para enviar al exterior. Esto quiere decir que no sobra leche y todo va al mercado interno", explicó Chemes.