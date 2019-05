La soja y el trigo cerraron al alza en Rosario

La soja y el trigo cerraron con subas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aunque la mayor actividad comercial se concentró nuevamente en el maíz.

De esta manera, la soja subió US$ 5 y se ubicó en US$ 205 la tonelada, aunque no descartaron la posibilidad de mejoras en los precios en negociaciones puntuales.

Por su parte, el valor abierto propuesto por la exportación para el maíz se situó en $6.050 la tonelada para la entrega hasta el día 15 del corriente mes; en $6.000 para la entrega hasta el 20; y en $5.800 para la descarga.

En el segmento de negociaciones forwards, se "recuperó la actividad con mayor cantidad de compradores dando valores para un mayor número de posiciones y mejoras en los precios ofrecidos", remarcaron desde la BCR.

Así, los valores para junio se situaron en US$ 130 la tonelada, lo que significó un aumento con respecto a ayer de US$ 10; en US$ 122 para julio; en US$ 125 para agosto/octubre; en US$ 128 para noviembre y en US$ 130 para diciembre.

Por la nueva cosecha, los valores abiertos fueron dados en US$ 138 la tonelada para la entrega entre febrero y mayo del próximo año y en US$ 133 para descargar entre junio y julio de 2020.

El trigo, por su parte, avanzó US$ 10 hasta los US$ 185 la tonelada, mientras que en el segmento forward, los valores propuestos para las entregas en junio y julio próximos se situaron en US$ 175 y US$ 170 dólares por tonelada, respectivamente, US$ 5 por encima de lo ofrecido ayer.

Por la cosecha nueva, los ofrecimientos alcanzaron los US$ 155 para la entrega en los meses de noviembre y diciembre próximos, y US$ 160 para la entrega en enero de 2020.

Por último, el girasol cerró a US$ 210 la tonelada y la cebada a US$ 135 la tonelada.