Etcheverry, vital para la ilusión en la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis venció por 2 a 1 Gran Bretaña y mantiene las chances de clasificar a la siguiente ronda del mítico certamen que supiera conquistar en 2016 por primera y única vez.

En el primer turno, el crédito platense Tomás Etcheverry dio cuenta de su gran momento personal y le ganó en sets corridos y sin mayores inconvenientes a Daniel Evans por un claro 6-2 y 7-5, el cual construyó en algo más de dos horas de juego.

En tanto que en el segundo de los partidos de singles, Francisco Cerúndolo se impuso de la misma manera a Jack Draper, también tras dos horas. Fue 7-6 (7-4) y 7-5 en ese caso para el nacido en Buenos Aires.

Etcheverry se impuso casi sin transpirar en el primer set de su cotejo, con cuatro quiebres, por lo que todo parecía indicar que iba a ser un duelo bastante sencillo. Pero Evans reaccionó, lo hizo trabajar en la segunda manga y le obligó a estirar el encuentro. Incluso pudo haberse ido todo a un tercero, pero culminó en el momento justo para un platense que sigue creciendo en cuanto a su rendimiento.

En un duelo muy parejo, que pudo haber terminado para cualquiera de los dos debido al poco margen de error que mostraron ambos tenistas, Cerúndolo dejó en el camino a Draper, último semifinalista del US Open y número 20 del ranking, y le aseguró así el triunfo al equipo argentino incluso antes de los dobles.

La derrota del día la tuvieron precisamente los doblistas Andrés Molteni y Máximo González, quienes cayeron en sets corridos por 6-3 y 7-5 frente a la dupla compuesta por Evans y Neal Skupski, en el último partido de la serie disputada ante los británicos en la ciudad de Manchester.

Los capitaneados por Guillermo Coria venían de caer 2-1 en su debut en el Grupo D ante Canadá, en una serie donde perdieron los singlistas Sebastián Báez (3-6 y 3-6 ante Félix Auger-Aliassime) y el ya mencionado Francisco Cerúndolo (con Denis Shapovalov por 5-7 y 3-6), mientras que el único triunfo lo consiguieron los doblistas Andrés Molteni y Máximo González (2-6, 6-3 y 6-2 a Shapovalov y Vasek Pospisil), quienes ayer no pudieron cerrar un 3-0 ante los británicos.

Para clasificar a la siguiente ronda, Argentina deberá ganarle sí o sí hoy a Finlandia -ya eliminada- y esperar a que Canadá venza a Gran Bretaña. En caso de ganar los británicos, todo se definirá por cantidad de partidos, sets y games ganados.

“Teníamos que ganar”

Una vez consumado su triunfo, Tomás Etcheverry analizó el punto obtenido en el primer turno de la jornada. “Este partido es muy importante para nosotros. Teníamos que ganar”, comenzó el platense.

En cuanto a sus sensaciones dentro de una superficie que no es en la que más se destaca, agregó: “Me sentí muy cómodo. Después de un año volver a una superficie así me gusta mucho. Tengo que seguir mejorando todos los días, porque sé que no es mi superficie ideal”.

Por último, se refirió al choque en sí. “No fue nada fácil y me voy contento porque pude seguir en búsqueda de cómo tenía que seguir jugando y cayó de mi lado”, cerró.