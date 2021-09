Se pone en marcha el Torneo Interno de Dobles en el Club Atlético Sarmiento

Con varias parejas en cancha, comienza hoy un nuevo Torneo Interno de Dobles en el Centro de Entrenamiento del Club Atlético Sarmiento.

El certamen se jugará en las categorías Segunda y Tercera de Caballeros, en formato de zonas y partidos a dos sets y supertiebreak a diez puntos, en caso de empate en sets.

Se trata de la continuidad del calendario de competencias, luego de la suspensión por las medidas restrictivas, preventivas de la crisis sanitaria del Covid-19.

"Iniciamos un nuevo campeonato, estamos muy conformes con la respuesta que hemos tenido de nuestros jugadores. Tenemos una gran cantidad de insciptos", destacó Leandro Verón, organizador del torneo, que comenzará hoy y se completará el próximo fin de semana. Mañana, por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), no habrá actividad.

Fixture del torneo

Categoría Segunda:

Zona 1:

Altamirano/Cura

Monti/Salamone

Tobal/Nasisi

Zona 2:

Libonatti/Bonet

Bavabusalino/Ibarra

González/González

Categoría Tercera:

Zona 1:

Cognini/Scorsetti

Ferraiolo/Sconfianza

Gianastasio/Sauro

Zona 2:

Vosou/Ghioni

Sbarbatti/Nomededeu

Roblero/García

Programación de partidos:

Hoy:

13.00

Cancha 1 - Vosou/Ghioni vs Sbarbatti/Nomdedeu

Cancha 2 - González/González vs Ibarra/Bavabusalino

Cancha 3 - Ferraiolo/Sconfianza vs Sauro/Gianastasio

14.30

Cancha 1 - Altamirano/Cura vs Monti/Salamone

16.00

Cancha 1 - Sbarbatti/Nomdedeu vs Robledo/García

Cancha 2 - Monti/Salamone vs Tobal/Nassisi

17.30

Cancha 1 - Roblero/García vs Vosou/Ghioni

Cancha2 - Tobal/Nassisi vs Altamirano/Cura