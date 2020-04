Leandro Verón: "Tenemos que buscar distintas formas para continuar con las actividades"

En el marco del freno total de las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus, el coordinador del Centro de Entrenamiento CAS - TenisJunín, Leandro Verón, aseguró a este diario que el grupo de trabajo busca distintas formas para continuar dictando clases.

En diálogo con Democracia, explicó: "El Centro de Entrenamiento, como toda la Argentina, está pasando un momento distinto, y es por eso que tenemos que buscar las formas de continuar con nuestras actividades. En nuestro caso estamos utilizando esta oportunidad para aprender a comunicarnos utilizando la tecnología, oportunidad que nos brinda este tiempo en casa por parte nuestra y de nuestros alumnos".

Lo importante para nosotros es cuidarnos entre todos y cuidar a nuestras familias.

Añadió: "Es así que, por un lado, nos estamos capacitando con los cursos vía online que dicta la Internacional Tennis Federation (ITF); y lo mismo hacemos con la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Por otro lado, junto a los profesores que me acompañan, estamos utilizando la aplicación zoom para continuar las clases habituales con nuestros alumnos. Somos cinco profesores trabajando con los menores y los mayores; y aprendiendo día a día", agregó Verón.

En cuanto a la metodología de trabajo, detalló: "Por la mañana hacemos trabajos propios del deporte y por la tarde tenemos charlas a las que suelen sumarse también los padres; e invitamos además a alguno de nuestros especialistas, ya sea psicólogo, nutricionista o traumatólogo".

Para completar, el "profe" Verón explicó: "Hoy estamos frente a un momento que transcurre todo a otra velocidad y estamos tratando de hacer un puente entre lo que veníamos haciendo y lo que tenemos por delante para no detenernos".

Agregó: "Si bien el tenis es un deporte de cero contacto y aunque veamos positivamente el regreso a las canchas, lo cierto es que no hay certeza sobre cuánto tiempo más tenemos que quedarnos en casa, y lo importante para nosotros es cuidarnos entre todos y cuidar a nuestras familias y a la de nuestros alumnos".

Finalmente, completó: "Quiero agradecer al Club Sarmiento por cuidarnos en todo momento y a las familias por estar al lado nuestro desde el primer día en que se decretó el cese de actividades y nuestra única fuente de ingreso se vio afectada en un 100%".

Críticas a la Asociación Argentina de Tenis

Desde su óptica, Verón considera que en la actualidad la Asociación Argentina de Tenis podría tener una administración más eficiente para un mejor desarrollo del tenis local y regional. Sobre este tema, expresó: "Lamentablemente la Asociación Argentina de Tenis se maneja con los recursos y los subsidios que baja la ITF de la manera que ellos dispongan. Por eso tenemos tan pocos torneos en la Argentina y nuestros jugadores tienen que salir del país para poder subir escalones a nivel mundial y poder ganar algo de plata para poder viajar".

Detalló: "Hoy la federación inglesa entregó 20 millones de libras esterlinas -alrededor de 25 millones de dólares- para repartir entre todo lo vinculado al tenis de ese país, en cambio en la Argentina tenemos cero apoyo en todo sentido".

"En nuestra ciudad tuvimos que recurrir al apoyo de empresas privadas, que por suerte se interesaron en el tema, y que fue lo que nos permitió el año pasado hacer el Primer Torneo Internacional de la historia de Junín, con la sumatoria de una fecha en la que el país estaba atravesando un duro momento con un dólar que había trepado a valores muy altos", recordó Verón, quien por último destacó: "La idea para este año es subir un escalón más y realizar un Torneo ITF World Tenis Tour M25 (reparte 25 mil dólares en premio) en nuestra ciudad y en la semana previa realizar un Torneo ITF World Tenis Tour M15 (reparte 15 dólares en premio) en la ciudad de 25 de Mayo; y así lograr algo único para nuestra zona que es armar una pequeña gira de 15 días para los jugadores de nuestros país y de todo el mundo".

"Desde ya volveremos a pedirle apoyo a la federación pero veo difícil que las puertas se abran", finalizó.