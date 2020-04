"Esto puede ser el comienzo de algo nuevo para la Humanidad", dijo el extenista sueco Mats Wilander

El extenista sueco Mats Wilander consideró que la pandemia de coronavirus "es una señal de alarma para el mundo occidental, privilegiado y hastiado", y se ilusionó con que, una vez superada, también represente "el comienzo de algo nuevo para la Humanidad".

"Lo que es verdaderamente egoísta es el comportamiento de la Humanidad hacia su planeta. Toda esta contaminación con Humanidad... Ahora nos damos cuenta de lo mejor que está el planeta desde que cesaron ciertas actividades humanas", dijo Wilander en una entrevista con el diario francés L'Equipe que fue reproducida por la agencia alemana DPA.

Este virus nos recuerda lo esencial, que somos una y la misma raza, en un mismo mundo.

"Nadie estaba preparado para que esto sucediese. Este virus es una bandera roja para el mundo occidental, privilegiado y hastiado. Nos recuerda lo esencial, que somos una y la misma raza, en un mismo mundo. Una vez que se resuelva el problema, puede ser el comienzo algo nuevo para la Humanidad", sentenció.

Respecto del impacto de la pandemia en el circuito internacional de tenis, el sueco opinó que "el gran perjudicado es (el serbio Novak) Djokovic", número uno del mundo, "que había empezado muy fuerte la temporada. Todavía no ha perdido un partido este año y está claro que este virus lo detiene".

"Cuando se reanude todo, todos comenzarán desde cero, pero no saber cuándo se reanudará es terrible -añadió-. La parte más difícil es mantener tu motivación porque no se sabe por qué se entrena y especialmente para qué. Es difícil concentrarse".

Wilander ganó siete Grand Slam a lo largo de su carrera y fue el número 1 del mundo en 1988, su mejor año.<