José Pulitano: "Hemos dejado bien parada a nuestra institución y a la ciudad de Junín"

El experimentado José Luis Pulitano es uno de los exponentes locales que representan al Tiro Federal de Junín en distintas competencias locales, zonales y nacionales.

Siempre está peleando los primeros puestos en los diferentes torneos, de distintas modalidades, en los que compite, por eso ha sido muy positivo el balance que le dejó la temporada 2024 recientemente finalizada.

Inicialmente, Pulitano dijo a Democracia que "En lo deportivo, en términos generales creo que fue muy bueno el año de quienes representamos al Tiro Federal de Junín, ya que se han logrado excelentes resultados en todas las disciplinas. Hemos dejado bien parada a nuestra institución y a la ciudad de Junín", expresó el deportista.

En lo institucional, agregó que "Lo realizado en 2024 en el TFJ fue muy satisfactorio. El presidente Fabián Morard nos ha sorprendido por su excelente desempeño y compromiso y ello también involucra a los encargados de la tesorería y la secretaría, con todo lo realizado de manera muy clara y detallada", amplió.

Balance individual

Pasando a las competencias que disputó de manera individual, José Luis dijo: "En lo personal estoy muy conforme en cuanto los puntajes que he logrado en carabina 50 metros, a pesar de que compito con munición nacional, que no es lo aconsejable. Hay mejores que las que se fabrican en nuestro país, pero no se consiguen con facilidad y si podríamos obtenerlas, mejoraría -sin dudas- nuestras actuaciones, nuestros puntajes".

Ampliando conceptos, el tirador que ha logrado numerosos títulos en su carrera deportiva, comentó: "En cuanto a la modalidad rifle 10 metros (aire) tengo que ser franco. No tengo el arma que personalmente me gustaría tener para competir, así que no puedo hacer los puntajes que yo pretendo. Si Dios quiere, espero poder dejar mi rifle, en este 2025, en las condiciones que pretendo para competir".

Finalmente, con alegría, José Luis Pulitano destacó que "En carabina 50 metros estoy en el primer puesto del ranking nacional y eso me pone muy contento", concluyó.