Juan Manuel “La Peste” Bruno tuvo un gran recibimiento en su llegada a Junín, el miércoles pasado, luego de consagrarse campeón mundial de kick boxing, en dos modalidades, en el certamen que se desarrolló en Alicante (España).

El representante local fue recibido por sus familiares y los demás integrantes del IFAM, en calle Paso 225, y además tuvo el acompañamiento de “La Percu de Sarmiento” y vecinos del barrio. El peleador del Instituto Federal de Artes Marciales de Junín se coronó doble campeón al adjudicarse las modalidades Full Contact (venció en la final a otro argentino) y Kick Light. Además, el apodado "La Peste" cosechó dos preseas plateadas al concluir segundo en Low Kick y en Boxeo.

Petrecca recibió al campeón

El intendente del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto a integrantes de la cartera de Deportes y Juventud, recibió en su despacho a Juan Manuel “La Peste” Bruno Carpaneto tras haber competido en el torneo celebrado en Alicante.

Durante la recepción, el jefe comunal felicitó a Juan Manuel y a su equipo y resaltó su compromiso y esfuerzo para representar a Junín y Argentina a nivel internacional. También participó del encuentro su profesor y padre, Gustavo Bruno, quien compartió detalles de la experiencia y destacó que cualquier persona que se proponga con disciplina y dedicación puede lograr sus objetivos en el deporte.

Luego del encuentro, David Forconi, de la Dirección de Deportes del Municipio, resaltó: "Estamos acostumbrados a recibir a jóvenes que se destacan en diversas disciplinas, y hoy celebramos los logros de Juan Manuel, quien ha dejado bien en alto a nuestra ciudad junto a todo su equipo en España”.

A su turno, Bruno Carpaneto compartió su trayectoria y contó: “Llegamos al seleccionado en abril, tras las eliminatorias en la Copa Argentina, en la que conseguimos clasificar en las dos categorías ya que logramos los títulos mundiales y nacionales”.

“Fue una forma de cerrar el año muy hermosa, con una experiencia única e inolvidable que me va a marcar no solamente en mi vida personal, sino en mi carrera deportiva. Lo tomo como un esfuerzo, lo disfruto y cada día me levanto con ganas de dar clases y de pelear por lo que amo", destacó.

Por su parte, Gustavo Bruno, padre y maestro del deportista, se mostró agradecido con el intendente e integrantes del ejecutivo por el reconocimiento y expresó: “Esto deja en claro que cualquier persona que se proponga, con disciplina y dedicación, puede lograr sus objetivos en el deporte. Esta disciplina es reglamentada y accesible para todos. Yo encontré en Juan Manuel (Bruno) un material en el que pudimos trabajar y plasmar todas las herramientas y el aprendizaje”.