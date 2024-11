Francisco Guaragna Rigonat es campeón argentino

Con la organización de las autoridades del Club de Regatas de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos se disputó el Campeonato Argentino de Ilca 7, clase olímpica de náutica en la que brilla el regatista Francisco Guaragna Rigonat, representante del Club Náutico Junín nacido en Rufino (Santa Fe).

Dando muestras de sus condiciones para esta actividad deportiva, "Pancho" se coronó campeón nacional al cabo de las ocho exigentes regatas disputadas durante tres días de competencias en la zona del puerto nicoleño, navegando en aguas del río Paraná.

El rufinense/juninense sumó 13 puntos y fue escoltado por el chileno Clemente Seguel Lacámara, quien venía de obtener un meritorio diploma olímpico en los Juegos París 2024, con un total de 16 unidades, y por Juan Pablo Cardozo, quien acumuló 22.

Luego se ubicaron Pedro Paulo Pinto, con 25, y Andrés Cloos, con 38 unidades acumuladas, completando los cinco primeros de la clasificación general que lideró quien representa al Club Náutico Junín y al Yacht Club Argentino.

Una vez finalizado el torneo y de entregarse los premios (recibió "Pancho" los trofeos de campeón argentino y de primero en la general), Guaragna Rigonat festejó con su equipo, familiares, amistades y allegados que lo acompañaron a la competencia náutica realizada en la citada ciudad bonaerense.

"Estoy disfrutando de poder navegar nuevamente", señaló

Dijo, además: "Estoy feliz de cerrar un año tan especial, ganando este título una vez más. Volví a una ciudad que me vio crecer (San Nicolás), pude compartir con mis amigos y lo más importante, estoy disfrutando de poder navegar nuevamente".

Finalmente, el consagrado como campeón nacional de la Clase Ilca 7, expresó: "Gracias a todos los que me acompañaron durante este 2024, especialmente a mi familia, a todo mi equipo de trabajo, a mis sponsors y a todos quienes me apoyaron en Tokio, en París (los dos últimos Juegos Olímpicos, de los que participó representando a la Argentina). No tengo dudas que seguiremos juntos en esta aventura, rumbo a Los Ángeles 2028 (la próxima cita olímpica). Ahora, a descansar y a rendir materias", completó sonriendo el nuevamente coronado campeón argentino.