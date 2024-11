Disputaron la tercera fecha del torneo de la liga regional de maxi vóleibol femenino

Continuó en instalaciones del Club Sarmiento de Junín la liga regional de maxi vóleibol femenino, con la disputa de la tercera fecha de esta competencia, en la cual participan equipos de nuestra ciudad y de localidades vecinas. Los resultados que se registraron fueron los siguientes:

Deportivo Baigorrita 2 v. Club Junín Tati 0; CAS Gaspar 2 vs. Club Junín Belén "B" 0; Deportivo Baigorrita 2 vs. CAS Agustín 0; Club Junín Tati 2 vs. Compañía General de Salto 0; Club Junín Belén "A" 2 vs. CAS Agustín 0; y Club Junín Belén "B" 2 vs. Compañía General de Salto 0.

Ya habían adelantado la fecha Alsina de Los Toldos 2 vs. CAS Gaspar 0; y Club Junín Belén "A" vs. Alsina de Los Toldos 2.

Las posiciones

Así quedó la tabla de posiciones finales y los elencos clasificados para las Copas de Oro y de Plata, determinadas de acuerdo a las ubicaciones en las que concluyeron los diferentes equipos en la etapa clasificatoria:

1º) Alsina de Los Toldos, 20 puntos; 2º) Deportivo Baigorrita, 16; 3º)Sarmiento Gaspar, 13; 4º) Club Junín Tati, 12; 5º) Club Junín Belén "A", 9; 6º) Compañía General de Salto, 6; 7º) Sarmiento Agustín, 5; y 8º) Club Junín Belén "B", 4 unidades.

La próxima fecha se va a disputar el domingo 24 de noviembre, con los cruces de play-off.