Maratón de Buenos Aires: padre e hija participaron juntos de la carrera de 42k

Ricardo y Yamila Alonso, padre e hija, comparten la misma pasión por el atletismo y participaron juntos de la Maratón de Buenos Aires (42 kilómetros), el pasado 22 de septiembre, en Capital Federal. La competencia cubrió una amplia franja de dicha ciudad, desde Núñez hasta La Boca, con el fervor que le aportaron sus participantes a lo largo de su recorrido.

Desde Junín participaron varios atletas, entre ellos, la senadora provincial del bloque de Juntos, Yamila Alonso, y su padre Ricardo, quienes hablaron en los estudios de TeleJunín sobre esta experiencia.

“Este año se propuso correr el maratón conmigo. Lo hablamos con Julio Gómez, quien me entrena, lo trabajamos y marcamos un precedente en Junín. Fuimos los primeros padre e hija que corren 42 kilómetros”, afirmó Ricardo. “Era la primera vez que iba a competir en un desafío tan importante como un maratón. Es una carrera de resistencia, como dijo mi viejo, que hay que entrenarla mucho y respetarla. El entrenamiento es muy duro y hay que tener mucha disciplina. Era un sueño que quería cumplir y un desafío deportivo. Muy contenta”, expresó Yamila. Además, los deportistas se refirieron a la preparación previa y destacaron la alimentación como parte importante del entrenamiento.

“Son tres meses de entrenamiento riguroso. Hay que cuidarse también en las comidas y la alimentación. El maratón se respeta porque es una distancia muy larga y es un desgaste físico muy grande. Nosotros tardamos cuatro horas. Por eso, se entrena durante tres meses rigurosamente, con frío, con calor, con viento o con lluvia porque no sabés lo que te puede tocar el día de la carrera”, indicó Ricardo. “No es solo lo aeróbico, sino también la fuerza y la alimentación. Yo dentro de todo soy bastante rigurosa, intento comer saludable, mucha proteína. Comés un poco más durante el entrenamiento, porque como corrés tanto tiempo en la semana, tenés mucho más hambre. A veces hay que suplementarse, porque no llegás a comer todo lo que tenés que comer. Eso me parece muy importante”, sostuvo la senadora provincial.

“Y también algo importante es entrenar la cabeza. Creo que juega un rol importante, sobre todo después de los 30 y pico de kilómetros porque tu cuerpo está cansado. Pero si tu cabeza está preparada y tenés claro el objetivo, el cuerpo responde”, aseguró.

Por último, ambos corredores dieron detalles de la competencia, que se encuentra entre las más rápidas de Latinoamérica.

“Fue el décimo para mí y el primero para ella. El maratón después del kilómetro 35, más que con el cuerpo, lo corrés con la cabeza y el corazón. En las redes sociales hay uno que sabe mucho de atletismo que dice que el maratón son 10 kilómetros con una entrada en calor de 32, y es verdad. El maratón empieza después del 30 y es mucha cabeza”, mencionó Ricardo. “Lo que está bueno también es que en una carrera de ese estilo, cada uno corre con su reloj y buscando su tiempo. Cada uno va a mejorar su marca y no a querer ganarle al otro. Más los que corremos en este nivel, que no somos de élite y que no vamos a competir por ningún premio, sino por lograr nuestros objetivos y traernos estas medallas que tanto orgullo siempre nos da”, concluyó Yamila.