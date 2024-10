La Escuela de Antonela Salomone se presentó en el Torneo Nacional

La Escuela de Antonela Salomone se presentó en la instancia final del Torneo Nacional, del 20 al 28 de septiembre, en La Banda, Santiago del Estero.

La delegación juninense contó con una campeona nacional, dos subcampeonas, dos medallas de bronce y seis podios nacionales.

El evento tuvo diferentes modalidades de competencia, entre ellas: figuras obligatorias, libre, danza y adaptados.

Las patinadoras locales participaron en carácter de Federadas, representando a la Asociación de Patinadores Metropolitanos (APM) y a Junín, en las disciplinas figuras obligatorias y libre.

Los resultados fueron los siguientes:

Disciplina figuras obligatorias

Categoría Escuela Formativa:

14 años: Luisana Córdoba (11º puesto nacional)

Categoría C Quinta:

13 años: Eva Zunino (10° puesto - podio nacional)

14 años: Ángela Paz (2° puesto - subcampeona nacional) - Emma Verón (3° puesto - medalla de bronce) - Catalina Belossi (10° puesto - podio nacional)

Categoría C Cuarta:

15 años: Manuela Fernández (2° puesto - subcampeona nacional)

16 años: Angelina Basso (8° puesto - podio nacional)

Disciplina libre

Categoría Escuela Formativa:

14 años: Luisana Córdoba (14° puesto nacional)

16 años: María Sol Ferrari (5° puesto - podio nacional)

Categoría C Quinta:

13 años: Eva Zunino (27° puesto nacional)

14 años: Ángela Paz (1° puesto - campeona nacional) - Emma Verón (4° puesto - podio nacional)

15 años: Valentina Gette (5° puesto - podio nacional)

16 años: Luisina Michel (3° puesto - medalla de bronce)

Categoría C Cuarta:

15 años: Manuela Fernández (17° puesto nacional) - Josefina Rodríguez (21° puesto nacional)

16 años: Angelina Basso (5° puesto - podio nacional) - Valentina Bustamante (16° puesto) - Milagros Higueras Di Cintio (23° puesto).