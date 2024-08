La contracara de la crisis: cada vez más juninenses deciden sumarse al gimnasio

En el contexto de recesión económica y con las temperaturas que aún continúan siendo invernales, en Junín, los dueños de gimnasios afirman que no han sufrido un impacto negativo.

Esta tendencia se viene acrecentando desde la pospandemia. Desde aquella época cada vez más personas perciben al entrenamiento como algo primordial para la salud física y mental.

Consultado por Democracia, Jorge Echeverría, quien es propietario del Gym San Martín –ubicado en Siria y General Paz– confirmó que “la gente en plena crisis –en contexto de pandemia, por ejemplo, o de recesión económica– siempre se ha volcado a los gimnasios”.

“En nuestro caso en particular, trabajamos desde hace años tratando de que la gente entienda que la actividad física es una cuestión de salud y que la estética viene como regalo”, aseguró.

En ese sentido, indicó que –durante todo el año– el nivel de asistencia se ha mantenido “estable” y que “por motivos económicos” no han dejado de asistir.

Y remarcó que “no hemos tenido una baja en la cantidad de gente que asiste al gimnasio, sino todo lo contrario. Estamos viendo cómo poder manejarlo porque en esta época del año todos se vuelven locos por ir a los gimnasios y nosotros no queremos molestar a los clientes que vinieron siempre”.

Por otro parte, explicó que una perspectiva saludable se ha comenzado a instalar “después de la pandemia”. “Luego de esa etapa ha habido mucha información entorno a que la actividad física es muy beneficiosa para la lucha contra los radicales libres. La mejor lucha contra los radicales libres es mantener una alimentación sana y el cuerpo activo; pero en la actividad física tenemos que interpretar la parte aeróbica y la parte anaeróbica. La parte física más beneficiosa para todos los cambios fisiológicos y para toda la lucha contra los radicales libres se da a través del trabajo con sobrecarga, con pesas, con fierros”, detalló.

Mejorar la calidad de vida

Aquellos que asisten a un gimnasio buscan, más que realizar una actividad física, poder mejorar su calidad de vida.

Por tal motivo, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo de cada familia, abandonar el entrenamiento en un gimnasio no es una opción viable. La salud siempre termina siendo la prioridad.

Así lo confirmaron desde el gimnasio OneFit, donde aseguraron que “desde el verano pasado” la cantidad de clientes “ha aumentado el doble”.

En ese sentido, hicieron hincapié en “la época del año y la proximidad al verano”. “Generalmente tenemos un promedio de 100 personas, pero este mes ya tuvimos 120 y posiblemente para el próximo ya alcancemos las 150; porque es algo que se incrementa mucho en este momento del año”, indicaron.

Sin embargo, señalaron que “lo mejor es establecer un límite en la cantidad de clientes porque, si no, no terminás ateniendo ni a uno ni al otro”. “En nuestro caso en particular, nos gusta estar continuamente con la gente. No brindamos una atención personalizada al 100%, pero tratamos de estar generalmente muy pendiente de la mayoría de las rutinas”, detallaron.

“Por tal motivo, tratamos de manejar un volumen y no superar los 170 clientes. Ya cuando comience a cambiar el clima y entremos en la primavera podemos disponer del espacio de afuera, lo que va a colaborar para tener a más personas entrenando en el gimnasio”, relataron.

En relación a los precios, aclararon que buscan brindar un presupuesto “lo más accesible posible”. “Hoy estamos cobrando de lunes a viernes y de 8 a 22 un poquito más de $10.000; cuando vemos que la mayoría de los espacios están ofreciendo ese mismo servicio a un valor que se ubica por encima de los $18.000”, señalaron.

En tanto, frente a quienes presentan alguna complicación para continuar con el pago de la cuota, “se les trata de ofrecer alguna atención o proponer otro valor” para impedir que abandone la actividad física.

Sobre los servicios que ofrecen en OneFit, detallaron que hay “entrenamiento funcional y tareas de musculación”. “Asisten muchos jóvenes, de entre 20 y 30 años; también adolescentes de 16, 17 años; así como adultos de 50 años, y más también”, explicaron.

Una tendencia que suma adeptos

A pesar de que la crisis económica y la incertidumbre cambiaria golpea los bolsillos de los vecinos, los gimnasios continúan con su clientela habitual y suman, semana tras semana, más adeptos.

Desde Aperfit coincidieron con esta afirmación y agregaron que, en su caso, “están aquellos clientes que ingresan al gimnasio por una actividad puntual que han visto en las redes o bien por alguna recomendación de algún conocido”.

“Siempre tratamos de mantener una cuota promedio, pero la misma no ha sido motivo para que dejen de ir a entrenar”, señalaron.

En el espacio ubicado en Avenida San Martín 288, se dictan programas de entrenamiento de Body Combat, Body Pump, Body Attack y Power Jump. “También contamos con las clases genéricas de Entrenamiento funcional y Gap, sumado a la sala de musculación”, detallaron.