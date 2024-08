Sigue la actividad deportiva para el conjunto de maxi hockey femenino

Ya fue fijada para el domingo 22 de septiembre la nueva jornada del torneo zonal de maxi hockey femenino, cuya cuarta jornada tuvo como escenario el campo de deportes que en el barrio Cerrito Colorado posee el Club Los Miuras de Junín.

Fue una linda jornada de amistad, camaradería y práctica de la actividad que día tras día gana más adeptas, en nuestra ciudad y localidades de la región.

Los resultados registrados fueron los siguientes para los equipos de Los Miuras.

Social Verde 0 vs. Los Miuras 3; Sarmiento de Ameghino 1 vs. Los Miuras 0; Los Miuras 1 vs. Pura Magia 1; Los Miuras 0 vs. Rivadavia Celeste 1; y Atlético Ameghino 2 vs. Los Miuras de Junín 0.