Agustín Vernice estuvo cerca de la medalla de bronce, al llegar cuarto en canotaje K-1

El argentino Agustín Vernice finalizó en cuarto lugar en la disciplina canotaje y estuvo muy cerca de sumar una nueva medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Vernice, oriundo de Bahía Blanca, cruzó la línea de meta en la final "A" de K-1 de los 1000 metros en la cuarta posición, con un tiempo de tres minutos 28 segundos 10 centésimas, y consiguió un diploma olímpico al igual que en Tokio 2021.

El podio estuvo conformado por el checo Josef Dostal (3' 24" 7/100) y los húngaros Adam Varga (3' 24" 76/100) y Balint Kopasz (3' 25" 68/100). Vernice había clasificado a la final en horas de la mañana, luego de terminar en la segunda posición de su semifinal.

El piragüista argentino habló luego del cuarto puesto conseguido en K-1 en 1000 metros en los Juegos Olímpicos de París y reconoció que está "contento" porque lo dio "todo".

Vernice, que estuvo muy cerca de darle la cuarta medalla a la Argentina, dijo: "Este fue un cuarto puesto por el cual lo di todo. Llegué un poco cansado a la final. Las competencias en los Juegos Olímpicos son con esta dinámica, de una semifinal y una final muy apretadas, pero hay que adaptarse".

Con respecto a la final, Vernice sostuvo: "No sabía si venía octavo o cuarto, de hecho me llevé una sorpresa. Era consciente de que había perdido los puestos de medalla, pero me quería quedar con la sensación de dar todo".

Además, aseguró: "En los últimos meses veía que era posible el podio. Pero también era posible no conseguirlo porque son competencias muy cerradas. Un cuarto puesto no está mal. Desde 2017 hasta hoy solo una vez no estuve en finales de Campeonato del Mundo o de Juegos Olímpicos", cerró el bahiense.

Rojas clasificó entre las veinte mejores del K-1

Brenda Rojas logró en la madrugada de ayer el sexto lugar en las semifinales de canotaje de los Juegos Olímpicos París 2024 y, aunque no consiguió entrar en la definición por medallas, se metió en la final "C".

En ella, logró el cuarto puesto y quedó dentro de las veinte mejores palistas en la categoría K-1 500 metros, mejorando lo hecho en Tokio 2020 donde se había ubicado en el puesto 29º.

Fueron los terceros juegos olímpicos de la palista bonaerense de San Pedro, tras su debut en Río de Janeiro 2016. Al terminar la final, Rojas se emocionó: "Estoy contenta porque se puede seguir. Remar me salva", dijo.

Boxeo: Imane Kelif obtuvo la Dorada

La argelina Imane Khelif obtuvo la medalla de oro en la categoría welter de boxeo femenino al derrotar a la china Yang Liu, en el marco de los Juegos Olímpicos.Después de la polémica por su género desde su debut ante la italiana Angela Carini, la africana escaló en la competencia hasta quedarse con el oro tras una victoria por puntos con amplia diferencia, ya que venció por 5 a 0 a su rival asiática al ganar en las tarjetas en todos los rounds.

Los cinco jueces de la pelea le otorgaron 10 puntos a Khelif en todos los rounds, mientras que Liu recibió nueve. Con un resultado de 30 a 27 en cada ronda, la argelina fue implacable en el puntaje para el triunfo.

Luego de la polémica en la primera pelea frente a la italiana Carini, la argelina demostró que no había una "alteración" y que su rival solo buscó una compensación económica, que llegó con el premio de 100.000 dólares que le brindó la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).