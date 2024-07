Los Pumas 7s se despidieron con una victoria ante Estados Unidos

Los Pumas 7s se despidieron del torneo olímpico de París 2024 con una victoria sobre Estados Unidos. Fue un cómodo 19 a 0 que le permitió al seleccionado argentino de rugby que dirige Santiago Gómez Cora terminar en el séptimo lugar.

Gusto a poco a sabiendas que tenían chances reales de medalla luego de una gran temporada. Sin embargo, el triunfo final en el Stade de France les permitió sacarse la espina que fue esa dolorosa derrota contra Francia en cuartos de final -(ayer también cayeron con Nueva Zelanda en la primera eliminatoria por el quinto puesto) y despedir con una sonrisa a Gastón Revol, el histórico medio scrum que dejó una huella enorme en el equipo.

Revol, incluso, estuvo a punto de cerrar su gran carrera de 15 años con Los Pumas 7s con un try, pero su corrida fue frenada por un rival. Tiró un sombrerito y perdió en la carrera hacia el ingoal.

Sus compañeros, una vez que sonó la chicharra final, le quisieron regalar la pelota, la última pelota. Tomás Elizalde la capturó, se la dio al capitán Santiago Álvarez y este se la acercó al pequeño gigante, a quien además homenajearon con un sentido pasillo.

Cuando el cordobés de 37 años dejaba la cancha, justo antes de hablar con los dueños de los derechos audiovisuales, un oficial olímpico se la pidió y se la sacó. Faltó corazón...

Aunque poco le importó a Revol, quien se mostró visiblemente emocionado y satisfecho al mirar el espejo retrovisor de su vida y repasar su enorme carrera.

"No le puedo mentir más a nadie. Ya no hay vuelta atrás. Era imposible seguir jugando. Me voy vacío, absolutamente vacío. Y estoy tranquilo porque soy un privilegiado. Siempre tuve el miedo, a la hora de tomar la decisión. Quería retirarme en este nivel con el seleccionado. Cuando uno se pone grande todo se hace cuesta arriba. Elegí siempre tomar el riesgo de jugar un tiempito más. Puedo decir que me salió bien y estoy orgulloso de todo lo que me fue pasando y lo que nos fue pasando como equipo", sostuvo Revol, quien acumuló 492 partidos sobre el lomo con Los Pumas y logró más de mil puntos.

También fue el último partido en el rugby seven para Rodrigo Isgró, quien anotó uno de los tries ante Estados Unidos. Matías Osadczuk, por duplicado, fue el otro que llegó al ingoal yanqui para construir la victoria final sobre los norteamericanos.

Debut y derrota en handball masculino

La Selección Argentina de handball, vigente campeona panamericana, comenzó ayer su faena los Juegos Olímpicos de París con una derrota por 36 a 31 ante Noruega, en un encuentro en el que las opciones de sorpresa de "Los Gladiadores" apenas duraron cinco minutos.

El tiempo que tardó en entonarse el guardameta noruego Torbjoern Bergerud, que llegó a superar por momentos el 67 por ciento de paradas en la primera mitad. En cada parada de Bergerud, que contabilizó un total de diez al llegar el descanso, se convirtió en el combustible necesario para que Noruega pudiese explotar su veloz juego de contraataque.

Una faceta en la que destacó el extremo Kristian Bjoernsen, que tan sólo erró uno de los siete lanzamientos de la primera mitad, una efectividad que se vio, incluso, superada por la del central Tobias Groendahl, que no erró ninguno de los siete disparos que intentó.

Números que condenaron a la Argentina a ir siempre a desde atrás en el marcador pese al empeño de lateral James Lewis Parker, autor de cuatro tantos, y del pivote Gastón Mouriño (hizo tres en el primer período), los únicos capaces de batir a Bergerud.

Tal y como reflejaron los siete goles de desventaja (22-15) con los que los Gladiadores llegaron al final de un primer período que se cerró con la expulsión del noruego Sander Sagosen, que vio la roja directa, tras empujar en el aire a un rival.

Esa circunstancia, en la segunda parte le permitió a Argentina reducir a tan sólo cuatro goles (30-26) los ocho tantos de desventaja (28-20) con los que los de Guillermo Milano llegaron a contar en el arranque de la reanudación.

Sin embargo, la victoria de Noruega nunca pareció correr peligro, ya que bastó que el técnico Jonas Wille solicitase un tiempo muerto para que los nórdicos recuperasen la concentración y se apuntasen su primer triunfo (36 a 31) en el torneo olímpico.

Una victoria que la Selección Argentina tratará de lograr mañana lunes ante Hungría, que ayer cayó por 35 a 32 ante Egipto, semifinalista en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

Revés del esgrimista Pascual Di Tella

El esgrimista argentino Pascual Di Tella fue derrotado 15 a 11 en los 16avos. de final por el número 1 del ranking mundial, el egipcio Ziad Elsissy, y se quedó sin chance de continuar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Di Tella es el único esgrimista argentino que logró una victoria en el certamen en los últimos 24 años, ya que en su debut previo, superó al canadiense Francois Cauchon por 15-13 y de allí clasificó a la segunda ronda.

En su debut en París, Di Tella superó al canadiense Francois Cauchon por 15-13 y de allí clasificó a la segunda ronda, destacándose que proviene de una familia que participó de anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos.

Su padre, Rafael Di Tella, representó a la Argentina en esgrima en dos ediciones seguidas de los Juegos Olímpicos: Seúl 1988 y Barcelona 1992. Su hermana, Isabel Di Tella, es también esgrimista y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, al vencer en la final a la peruana María Luisa Doig Calderón.

Con este traspié de Pascual, la última gran hazaña del choque de espadas argentino en el plano olímpico el aportado por Alejandra Carbone, en Sidney 2000.