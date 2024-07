Morena Zárate: "Mi gran objetivo es poder participar en los Juegos Olímpicos del 2028"

La juvenil deportista linqueña y federada por la Escuela de Atletismo "Galas de Junín", Morena Zárate Bottega, tiene como objetivo para los próximos meses su participación en la Gimnasiada Escolar de Barhein, país de Medio Oriente en el que competirá entre el 23 y el 31 de octubre de este año.

Luego de su buena participación en el campeonato sudamericano U-20 realizado en Lima (Perú), Zárate entrena para competir en dicho archipiélago del Golfo Arábico junto a deportistas juveniles de diferentes países.

Morena, junto a otros tres atletas, fue nominada para representar a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) en ese encuentro deportivo y actualmente, el titular de "Galas de Junín", Gerardo Héctor González y colaboradores trabajan contra reloj para conseguir reunir los 750 euros que le permitan viajar a la atleta de Lincoln federada por la entidad juninense.

Entrevistada por Democracia, Morena Zárate, de 18 años, expresó que es hija de Celeste Bottega y de Pablo Zárate, quien fuera jugador profesional de Sarmiento de Junín y El Linqueño, entre otros equipos y actualmente director técnico del equipo superior del Club Social y Deportivo General Pinto.

"Mi mamá vio potencial en mí cuando yo tenía 12-13 años. A mí no me gustaba para nada el atletismo, ya que por entonces hacía gimnasia artística. Mi madre, que hizo atletismo cuando era chica, vio que yo podía andar bien como atleta, me pidió que no lo deje cuando empecé a entrenar", expresó la entrevistada, que tiene un hermano menor, Teo, actualmente incorporado como futbolista a las divisiones formativas de San Lorenzo de Almagro.

Compite en las pruebas de 100 y de 200 metros

Luego de comentar que "También hice gimnasia, patín y hockey", recordó que "Mi primer entrenador fue Alfredo Lezcano, después Tomás Pérez y actualmente lo hago con Germán Salazar. Las pruebas que corro son los 100 y 200 metros llanos, me gustan más los 100, pero en realidad me va mejor en los 200, que me gustan menos", dijo sonriendo, reconociendo luego: "Es muy poco el margen de error que podés tener en la carrera de 100 metros, no podés hacer nada mal, si no chau. Para los 200 hay que tener una buena curva y buena resistencia a la velocidad".

Seguidamente narró que "En el Sudamericano me gustó todo lo que viví en Perú. En los 100 metros no me fue tan bien como quería, pero me corrigieron algunas cosas que me servirán para el futuro, por ejemplo el uso del taco (para la largada). En los 200 también disfruté la competencia".

Avanzando en la charla, la linqueña dijo que "Las próximas competencias a las que apuntamos con el 'profe' Germán (Salazar) son el campeonato nacional U-23, al que iremos para mejorar marcas y la otra es el mundial escolar (la Gimnasiada) que será en octubre y para la cual hay que hacer algunos ajustes de aquí en más, para tratar de seguir mejorando", expresó.

Compite para "Galas de Junín"

Además, dijo que "Pasé a militar en 'Galas de Junín' porque no tenía apoyo en Lincoln. Me prometieron una beca y no me la dieron, así que desde hace unos meses represento a esa entidad de Junín", para finalmente señalar: "Mi gran objetivo es poder participar en los Juegos Olímpicos del 2028, siempre lo charlamos con mi profesor, a quien quiero agradecerle, al igual que a toda mi familia y a la gente de 'Galas de Junín' que encabeza Gerardo González, completó la entrevista con Democracia, la talentosa atleta linqueña Morena Zárate Bottega.