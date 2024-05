El juninense Lautaro Tablada vive un gran presente deportivo y personal

Un feliz presente personal y deportivo vive el juninense Lautaro Tablada, de 43 años, quien está en pareja y a punto de ser papá, además de haber sido designado por la Asociación Argentina de Óptimist (AOA) como coach del equipo argentino que competirá en el campeonato sudamericano de esa especialidad náutica, a disputarse en Paraguay.

Hace varios años que Tablada se dedica a esta actividad y -entrevistado por Democracia- recordó: "Mis comienzos en la náutica fueron hace 36 años, cuando era un niño de siete años comenzando a participar entonces en la clase Óptimist, en el Club Náutico Junín. Tuve la suerte de tener dos grandes profesores, uno de ellos de San Pedro ("Colo" Cassini) y otro de la ciudad de San Nicolás (Ramón Oliden), quien fue campeón mundial de Óptimist", rememoró.

Sobre sus logros como deportista, Lautaro dijo: "Mis principales títulos fueron ser seis veces campeón argentino de la clase Microtonners, que es en la que compito hoy en día. Y vamos a intentar ir por muchos más en esta categoría. Es un barco en el que corren tres participantes y tengo la suerte de poder hacerlo con mi hermano, Matías Tablada, y con Paulo Invernizzi, quien realmente es un amigo/ hermano".

Sobre sus comienzos como entrenador, como coach, el entrevistado narró: "Todo empezó cuando me fueron a buscar los papás de Salvador 'Colo' Iudica (Ignacio y Lucía) para pedirme que lo entrene al 'Colito', allá por el año 2.016. Ahí comenzó este camino rodeado de cursos de Would Sailing y de concurrir a muchísimos campeonatos y clínicas de capacitación", rememoró Tablada.

Será coach en el Sudamericano de Paraguay 2024

Avanzando en la charla, Tablada dijo que "Durante el año 2023 tuve el primer llamado para ir como coach de la Asociación de Óptimist Argentina (AOA) al campeonato Rioplatense, que se disputó en Uruguay.

Luego, fui designado por la AOA para ir a la Copa de las Ballenas, en Puerto Madryn, realizada en el mes de marzo de 2024. Y hace pocos días recibí el llamado para ser el coach designado por la Asociación para el Campeonato Sudamericano 2024 a disputarse en Paraguay", comunicó.

A su vez, habrá un juninense integrando la selección nacional que dirigirá Tablada, quien lo confirmó diciendo: "Sí, voy a tener a Gino Pichetti, quien la está 'rompiendo' en el equipo. Está teniendo un tremendo presente y también nos va a representar (Gino) en el campeonato Norteamericano 2024, a disputarse en julio en Puerto Rico. A los demás chicos ya los conozco, a la mayoría de distintos campeonatos que hemos compartido".

En relación a la actualidad de la náutica argentina, el reporteado aportó su opinión: "La veo como una de la mejores potencias. No nos olvidemos que tenemos a Santiago Lange, campeón olímpico y gran referente. Y, además, el Óptimist está recuperando el nivel que tuvo hace un par de años atrás, así que es muy buen momento deportivo de nuestro deporte. El 'Colo' Iudica Petraglia y Gino Pichetti son dos de las mejores promesas que tenemos los juninenses; seguro llegarán muy lejos, no tengo dudas de eso, y ya lo están demostrando".

Tristeza por la Laguna de Gómez

Posteriormente, Tablada dijo con evidente amargura que: "Ver así a la Laguna de Gómez (con poca agua) me genera mucha tristeza, más porque nuestro deporte depende el cien por ciento de ella. Damos mucha ventaja al no poder entrenar como lo hacen los demás, no tenemos dónde hacerlo. Para ello, debemos viajar a lugares no tan cercanos y es un gasto grandísimo que no podemos hacer durante la semana o todos los fines de semana".

Como corolario y a la hora de los agradecimientos, Lautaro señaló a Democracia: "Quiero agradecer especialmente a mis padres, quienes son los que me iniciaron en este deporte y les voy a estar agradecido de por vida por haberme dado la educación y los principios inculcados para poder hoy ser todo lo que soy y poder así lograr todas estas cosas. Se lo debo a ellos y también a Ana Clara ("Anita", su pareja), quien me banca y me apoya día tras día para que yo siga creciendo. Con una mujer así al lado, todo sacrificio vale la pena. También agradezco a mi hermano Matías, ya que sin él a mi lado las cosas no serían lo mismo.

Lo mismo a mis sobrinos, que son mis amores, y a mis amigos que siempre siempre están para 'tirarme las mejores vibras' y apoyarme de forma constante. Gracias de corazón a cada uno de ellos", finalizó Lautaro Tablada la entrevista con con nuestro medio.