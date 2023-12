Las Leonas vencieron a Gran Bretaña por la FIH Pro League

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, venció a Gran Bretaña por 2 a 1, el sábado pasado, en el tercer partido de la FIH Pro League, disputado en el estadio Provincial de Santiago del Estero. Los goles argentinos los firmaron Agustina Gorzelany, en el primer cuarto, y Eugenia Trinchinetti, en el tercero, mientras que Howard Tessa había igualado en el segundo cuarto para las británicas.

De esta manera, las Leonas se recuperaron de la derrota del viernes ante Países Bajos por 4 a 1, donde la bahiense Valentina Costa Biondi sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La selección nacional cerrará el año hoy, a partir de las 19, nuevamente frente a Países Bajos.

Más tarde, Los Leones derrotaron a su par de Gran Bretaña en tiros desde el punto penal, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo regular. En este caso, el combinado masculino consiguió la victoria a través de los penales. Jacob Draper adelantó a Gran Bretaña a los 12 minutos y Lucas Martínez lo empató a los 24 minutos.

El próximo compromiso de Los Leones será hoy, desde las 21:30, también frente a Países Bajos.

Tras finalizar el primer tramo de la competencia, la actividad para ambos conjuntos continuará en febrero de 2024 con el siguiente fixture:

Argentina vs. Bélgica - Miércoles 14 - Buenos Aires.

Argentina vs. Alemania - Viernes 16 - Buenos Aires.

Argentina vs. Bélgica - Sábado 17 - Buenos Aires.

Argentina vs. Alemania - Lunes 19 - Buenos Aires.