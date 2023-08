Los Pumas ultiman detalles para el Mundial

Los Pumas volverán a jugar el sábado 26 de agosto, ante España, en el último test match antes de su debut en la Copa del Mundo Francia 2023, que está previsto para el 9 de septiembre frente al subcampeón mundial, Inglaterra, en la ciudad de Marsella.

El amistoso restante para los dirigidos por el australiano Michael Cheika se disputará en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y corresponderá a los festejos por el centenario de la Federación Española de Rugby.

Argentina le ganó al seleccionado "ibérico" los cuatro partidos del historial, comprendido entre 1982 y 1992. Dos fueron en la capital española y los restantes en Buenos Aires y Mar del Plata.

Además, el entrenador Cheika anunciará hoy los 33 jugadores que conformarán el plantel de Los Pumas en el Mundial y que viajarán el lunes 15 a Europa para continuar con la preparación.

En busca de quedar entre los dos primeros del Grupo D para acceder a los cuartos de final, Argentina tendrá el siguiente calendario por la primera fase de la Copa del Mundo:

Sábado 9-10 (16:00): vs. Inglaterra (Marsella).

Viernes 22-10 (12:45): vs. Samoa (Saint-Etienne).

Sábado 30-10 (10:00): vs. Chile (Nantes).

Domingo 8-11 (8:00): vs. Japón (Nantes).