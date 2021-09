Los Miuras vencieron a Racing de Chivilcoy por la segunda rueda

Por la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de la AHO, Los Miuras recibieron este sábado a Racing de Chivilcoy.

La octava división disputó un par de partidos amistosos.

Resultados

Sub 14

Los Miuras 2 vs Racing 0

Goles: Milagros Cavalleri y Malena Castro

Sub 16

Los Miuras 10 vs Racing 0

Goles : Bianca Lacazette x 4

Delfina Videla x2

Lara Ortiz

Juana Mugavero x 2

Jana González

Sub 19

Los Miuras 3 vs Racing 0

Goles: Candelaria Besana, Camila Natalie, Valentina Linares

Primera

Los Miuras 1 vs Racing 0

Gol: Francina Salvatierra

Programa

Séptima fecha

Social vs Argentino

Porteño vs Racing

Los Miuras vs Sports

Octava fecha

Argentino vs Los Miuras

Sports vs Porteño

Racing vs Social

Novena fecha

Racing vs Argentino

Social vs Sports

Porteño vs Los Miuras

Décima fecha

Argentino vs Porteño

Los Miuras vs Social

Sports vs Racing