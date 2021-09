Entregarán hoy distintos reconocimientos a entidades juninenses y deportistas destacados

Esta noche desde las 20 horas y en el gimnasio del Complejo Deportivo Municipal "General San Martín" (avenida de Circunvalación, a metros de Ruta Nacional N° 7), el Círculo de Periodistas Deportivos de Junín "José Luis Buono) reconocerá y distinguirá a exponentes y a entidades que se destacaron en el período comprendido entre los meses de abril a julio del corriente año.

Además, habrá una distinción especial para Francisco "Pancho" Guaragna Rigonat, por su participación olímpica y recordatorios especiales a personas fallecidas, por su aporte a la actividad deportiva de la Ciudad.

Será una nueva entrega de la entidad que nuclea a los periodistas deportivos del ámbito local que, con el acompañamiento del Gobierno local, decidió reconocer a aquellas personas y entidades que con su esfuerzo, dedicación y amor, contribuyeron a poner el deporte de la Ciudad bien alto.

Los distinguidos

En las diferentes disciplinas deportivas, los reconocidos serán:

Atletismo: escuela "Galas de Junín", presidida por Gerardo González, organizadora del campeonato de cross country y con sus atletas que participan en distintos torneos nacionales y provinciales.

Ciclismo: Anabel Ruíz y María Ofelia Ríos ("Marita") y Darío Javier Pagliaricci. Este, fue ganador de la última prueba en la Gran Carrera de Las Américas, conocida como RPC Radio, por Radio Panamá City. Además, terminó en segundo lugar en la categoría Máster "B".

Boxeo: Héctor Andrés "la maquinita" Sosa, quien retuvo el título Sudamericano gallo, al vencer a Ckari Cani Mansilla en La Cautiva, Córdoba.

El juninense derribó al cordobés tres veces en el segundo asalto, aunque la tercera caída, que hubiera definido el pleito, no fue considerada por el árbitro. Los jueces fallaron 96 1/2 a 92 1/2 y 97 a 91 1/2 para Sosa y 95 a 94 para Mansilla.

Básquetbol: Nicolás Burgos y Silvano Merlo (formaron parte del seleccionado argentino U-19 en el campeonato Mundial de Letonia, terminando en el octavo puesto); Franco Balbi (jugador y campeón con Flamengo de Brasil de la BCL Américas); Nicolás Romano (con San Lorenzo de Almagro fue campeón de la Liga Nacional 2020/2021, siendo figura en el último y decisivo juego ante Quimsa, cerrando la serie 3 a 2); y Álvaro Merlo y Joaquín Gamazzo (campeones y ascenso a la serie "B" de Italia con el Virtus Lumezzane).

Automovilismo: Nicolás Bulich, piloto de Turismo Nacional y Turismo Pista.

Clubes: Mariano Moreno (inauguró el complejo deportivo “Juan Manuel Azconzábal” e incorporó handball y tenis de mesa a sus actividades); Club Independiente (arribó a su centenario el 1° de mayo pasado); Club Suixtil (llegó a su 70° aniversario fundacional); y Asociación Juninense de Balonmano (handball), que se creó hace algunos meses, y Gustavo Hernández, director técnico de Rivadavia de Junín.

Fútbol: Club Sarmiento fútbol Senior; Rivadavia de Junín (campeón de fútsal femenino, torneo nocturno, venciendo en la final a ATSA por 4 a 1); Ignacio Cacheiro (logró el ascenso con Universitatea Craiova 1948 Club Sportiv de Rumania); Equipo de Sarmiento de Junín, campeón de Reserva de AFA; y los árbitros Juan Carlos del Fueyo (debutó en primera división en el partido Defensa y Justicia-Arsenal, como juez asistente); y Oscar Bono, árbitro del Federal "A".

Los reconocimientos y distinciones especiales

Un reconocimiento especial se brindará a Francisco "Pancho" Guaragna Rigonat, por su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, como integrante del equipo argentino de vela, clase láser.

Otro se entregará a Germán J. Gaspar, por su aporte periodístico a la difusión del deporte.



Las distinciones especiales serán para:

Rubén "Toti" Garro: docente, profesor de Economía que dictó clases en distintos establecimientos secundarios y terciarios y llegó a ser director del Colegio Marianista de nuestra ciudad. De joven jugó al fútbol en el Club BAP. Una lesión hizo que abandonara y se dedicara al básquet. Allí se destacó en las décadas del '70 y '80. Jugó siempre en el Club Junín y fue refuerzo del Club Argentino en Punta Alta, en un torneo provincial y se consagró campeón en el año 1960, primer título para Junín.

Cristian Márquez: entrenador de distintos clubes de Junín y de la selección de nuestra ciudad.

Sus inicios como jugador y entrenador en Ciclista, luego su nombre estuvo ligado a la historia de Argentino de Junín, ya que dirigió al equipo del barrio Las Morochas en los ascensos a la exLiga "C", exLiga Nacional "B" y el Torneo Nacional de Ascenso (TNA) e incluso estuvo al frente en la Liga Nacional en once partidos cuando debió conducirlo interinamente, tras la salida de Eduardo Jápez.

En ocasión del ascenso de Argentino a la Liga Nacional "A" fue asistente de Adrián Capelli.

Como jugador, además, pasó por Sirio Libanés (Pergamino) y dirigió a El Linqueño y Sarmiento (Junín), y a selecciones de la Asociación Juninense en torneos regionales y provinciales.







Últimamente, previo a su deceso, Márquez estaba retirado del básquetbol y dedicado al rubro inmobiliario.

Aldo López: pasó por las distintas etapas de evolución que el diario "La Verdad" tuvo en las últimas décadas y desde el trabajo en la linotipo, cuando la confección se realizaba teniendo como elemento esencial el plomo, hasta las computadoras, incorporación que cambió totalmente el concepto de trabajo incorporando un nuevo concepto de diseño gráfico, dio muestras de contracción y dedicación cotidianas a sus tareas habituales.

Pero su otra pasión fue la fotografía y, en especial, el fotoperiodismo. Tanto el deporte, como los hechos policiales, eventos políticos o actos de repercusión en la Ciudad, fueron los que plasmó a través de su cámara, y que encontraron en las páginas de ese medio, el lugar de exposición para responder al interés de los lectores.



Había constituido su hogar con Susana Carnelli, con quien a lo largo de los años consolidó una hermosa familia, de la que nacieron sus tres hijas: Romina, Silvina y Tati, quienes le dieron la felicidad de ser abuelo de seis nietos.

Oscar Sardi: el expresidente de la Liga Deportiva del Oeste e Independiente de Junín falleció hace pocos meses.

Era padre de Mariano, quien actualmente se desempeña como manager del Club Atlético Sarmiento, y de Nicolás quien también se desempeñó como máximo dirigente del "Rojo".

Oscar fue un gran dirigente del Club Independiente y de la Liga Deportiva del Oeste, honesto y trabajador incansable de nuestro fútbol amateur.

Julio Dell' Orso; El querido "Patón", como se lo conocía, comenzó su carrera deportiva jugando al fútbol en el Club River Plate de nuestra ciudad. Lo hizo desde joven y llegó a primera división.

Luego se dedicó al básquetbol y lo hizo en el Club Argentino. Fue compañero, entre otros, de "Tito" y de "Kike" Biurrun; "Pelusa" y Luisnor Quintanal y Raúl Scala. Fue convocado para formar parte de selecciones de la Asociación Juninense en más de una oportunidad. Una vez que se retiró de la actividad, fue árbitro y su deceso fue muy lamentado.

Juan Manuel "Manolo" Sanz: se desempeñó como jugador en Sarmiento, Jorge Newbery y Mariano Moreno. También, estuvo en la dirección técnica a nivel profesional y local.



Asimismo, en el plano profesional, Sanz que se desempeñó como defensor, vistió las camisetas de Cipoletti de Río Negro, San Lorenzo de Almagro, Tigre, San Lorenzo de Mar del Plata y Emelec de Ecuador.

Cabe recordar que Manolo Sanz compartió cancha con Horacio “Taqueta” Barrionuevo, ya que ambos coincidieron en una etapa como futbolistas en Sarmiento y fue ayudante de campo de Mario Rizzi en diferentes equipos del profesionalismo, entre ellos Sarmiento.

En el momento de su deceso, trabajaba en la dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Raúl Azconzábal: nacido en un campo cercano a la localidad de Morse, Raúl Azconzábal realizó la primaria en la Escuela 20 de Morse y luego se trasladó a Junín, gracias a su abuelo, para finalizar los estudios secundarios en la Escuela Comercial.

Rápidamente, a los 12 años, fichó en Sarmiento de Junín, sin saber que sería el comienzo de una dilatada trayectoria relacionada al fútbol, primero como jugador y luego como DT.



Tras su paso por el “Verde”, jugó en Estudiantes de La Plata logrando salir campeón, aunque el “Pincha” no quiso comprar el pase y se volvió a nuestra ciudad.

Luego tuvo pasos por Sport de Pergamino, Viamonte Futbol Club, Racing de Teodelina y en esta última localidad, dio sus primeros pasos como director técnico.

Luego, siguió en Jorge Newbery de nuestra ciudad con excelentes resultados hasta llegar al Campeonato Nacional de AFA. Tras esa buena performance, siguió su trayectoria en Mariano Moreno, nuevamente con grandes resultados para dirigir al equipo del barrio "El Molino" en Primera División.

Para terminar, estuvo en El Linqueño, entre otros equipos, en los cuales Raúl demostró toda su capacidad de conducción.

Sin dudas tuvo una gran relación con Osvaldo Zubeldía, uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol argentino. Al respecto, Juan Manuel Azconzábal, actual DT de Unión e hijo de Raúl, le dijo en una nota al diario El Litoral, señalando, entre otros conceptos:

“Tengo un cuaderno que perteneció a Zubeldía. Un crack era. Fue un regalo que le hicieron a mi papá y lo tenemos guardado bajo cuatro llaves. Para que vean la dimensión, Zubeldía estaba en el Nacional de Medellín y cuando volvía a Junín, tenía una quinta pintada roja y blanca. Mi papá se juntaba con él. Tenía una idea, allá por el año 80, y quería regresar a Junín para poner a mi viejo de entrenador y él quería ser manager, un adelantado.