Eduardo Molteno lidera el torneo "Maxi 48"

Eduardo Molteno, de jóvenes 69 años de edad, lidera el torneo ranking 2020 para jugadores mayores de 48 años, el Torneo "Maxi 48" de tenis de mesa que se disputa en la modalidad todos contra todos, a doble rueda y por suma de puntos.

Finalizada la primera ronda, el "Mendocino" Eduardo Molteno es líder absoluto, con varias victorias y una sola derrota, ante Hugo Basso, quien comparte el segundo puesto junto al "Doctor" Fernando Serra.

Daniel Bergamini se ubica en tercer lugar (perdió con Molteno y Basso), mientras que Emanuel Muñoz, Daniel Jonch, Martín Mendiburu, entre otros, han jugado muy interesantes partidos y luchan por las primeras posiciones. También es el caso del otro "Mendocino", Mario Morro, jugador que empuña la paleta estilo lapicera y que promete luchar por el campeonato.

Una vez finalizada la segunda ronda, los cuatro primeros clasificados jugarán así: el primero contra el cuarto y el segundo con el tercero, tras lo cual ambos ganadores disputarán la gran final.

Este certamen "Maxi 48" se juega con hándicap de cuatro puntos por sets, con el objetivo de nivelar la competencia, lo cual permite que todos los cultores del tenis de mesa puedan disfrutar del torneo.

Los numerosos encuentros que se han disputado en el Club Junín, se juegan en un marco de respeto, orden y mucha alegría. El espíritu deportivo es lo que trasciende en el grupo y los interesados en sumarse deben concurrir los lunes , miércoles y viernes a partir de las 17 horas a la sede de la institución albirroja, Julio Campos y Moisés Lebensohn.

Molteno: "Aprender a cualquier edad"

A los 69 años, Eduardo Molteno es uno de los miembros del grupo Tenis de Mesa Junín, cuyos integrantes -que van desde los 12 años- se reúnen tres veces por semana para practicar un deporte que incluye e iguala a todos.

Entrevistado por Democracia, Molteno dijo inicialmente:

"De adolescente y de joven fui muy deportista. En algún momento practiqué handball, waterpolo, pelota paleta, más tarde jugué al paddle y al vóley. Con el correr del tiempo y la aparición de lesiones en las rodillas y en la espalda, me fui alejando de la práctica activa. Hace unos años, a un amigo le regalaron una mesa de ping-pong y, los dos -pasados los 60 años-, retomamos un juego que habíamos practicado de chicos".

"Al poco tiempo nos dimos cuenta de que no nos alcanzaba con jugar entre nosotros y así, averiguando, llegamos a Tenis de Mesa Junín. Lo primero que entendí cuando conocí al grupo es que el ping-pong no es un juego, sino un deporte, que te exige no solo física sino también mentalmente. Uno debe tomar decisiones varias veces por segundo, cómo devolver una pelota, con qué efecto, a qué lugar de la mesa, etc. Aprendí, además, que se necesita técnica, que hay que entrenar y perfeccionar, y que es posible aprender a cualquier edad".

Seguidamente, Eduardo reconoció: "Sin dudas, lo más hermoso que encontré en las mesas del Club Junín es a su grupo humano, con tres grandes profesores dispuestos todo el tiempo a corregir errores y a marcar aciertos. Entre los jugadores, que van desde 12 hasta mis 69 años, somos todos rivales, compañeros y amigos. El tenis de mesa nos permite jugar de igual a igual sin importar la edad. Hace poco estaba en medio de un partido muy peleado con Lorenzo, de 13 años. De pronto, cometo un error en un tiro fácil. Lorenzo detiene el partido y me dice: ´Edu, no podés golpear saltando porque perdés precisión. Esto me lo explicó un profesor, en una clínica en Venado Tuerto. Fue muy alentador comprender que uno siempre puede aprender de los otros y progresar en una actividad. Digo esto con la esperanza de que muchas personas que, como yo, en un momento tuvieron que dejar de hacer deporte, se acerquen a esta disciplina, que da la posibilidad de practicarla sin importar la edad que se tenga".

Disfrutar con "respeto, orden y progreso"

El entrevistado expresó: "Cuando sos un niño, tus padres te llevan por primera vez a comprarte esas zapatillas para correr más rápido o saltar más. Es un acontecimiento que indica el inicio del niño en el deporte, pero cuando han pasado varias décadas y unos tiene más de sesenta y pico, ir a comprar esas zapatillas para no patinar, que te permitan frenar, como también comprar la paleta para disfrutar del juego, comprar y transpirar la nueva camiseta de tenis de mesa hace que los integrantes y profesores de Tenis de Mesa Junín nos pongamos muy contentos".

"En este grupo pasa eso y es porque todos jugamos con todos. Esto permite el crecimiento del grupo, porque solo no podés jugar. Nuestros objetivos son claros: disfrutar del tenis de mesa en un marco de respeto, orden y progreso, mejorando nuestra salud física, psíquica, emocional y espiritual y alejándonos del alcohol y otras sustancias en los menores y no tan menores",concluyó la charla con Democracia el "mendocino" Eduardo Molteno, líder del torneo "Maxi 48" de tenis de mesa que se disputa en las instalaciones del Club Junín y que animan varios cultores del juego del ping-pong.