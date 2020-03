Moscariello: “Ahora hay otras prioridades”

El pívot de la Selección argentina de handball y del Liberbank Cuenca de España, Lucas Moscariello, aseguró que la postergación por un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus "se veía venir", y señaló que "ahora hay otras prioridades" respecto del cuidado de la salud.

"Se veía venir por cómo se están dando las cosas y porque se están aplazando todas las actividades. Acá ya decretaron 15 días más de cuarentena, supongo que lo harán en Argentina y en el resto del mundo, era de esperarse y creo que está bien porque ahora hay otras prioridades", sostuvo Moscariello.

Además, contó que se mantiene en contacto con sus compañeros de "Los Gladiadores" y fue así cómo se enteró de la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI), este martes.

"Hay un grupo donde subimos la noticia y fuimos comentando, todos teníamos la esperanza de que sea este año y poder ir, pero era algo que iba a pasar", sostuvo el pívot.

Cuarentena en España

El deportista también habló de cómo sobrelleva el aislamiento social en España, uno de los países más afectados por la propagación del coronavirus.

"Es difícil, al estar solo y solo poder salir a comprar, se te agotan las ideas, tenés ganas de hablar con alguien y no es lo mismo por redes", indicó.

"Se hace complicado, con mi familia hablamos por videollamada, ahora están en una situación parecida y lo entienden más pero al principio no se daban cuenta, igual que nosotros, lo que estaba pasando", añadió.

Respecto a las medidas anunciadas por el gobierno argentino desde el comienzo de la pandemia, Moscariello opinó: "Acá y en Italia tardaron mucho y por eso está pasando lo que pasa, pero tampoco era fácil en ese momento porque no se sabía tanto. La suerte que tiene Argentina es que ya lo pudieron ver en otros países donde avanzó muy rápido y tomar las medidas a tiempo".

En cuanto a la preparación física durante el aislamiento, el jugador de la albiceleste relató: "El tema de la alimentación no me cuesta porque ya estaba acostumbrado a comer lo más sano posible y me sigo manteniendo en eso, pero el entrenamiento es más difícil porque no cuento con el material o el espacio necesario".

Y agregó: "Trato de armarme una rutina, me levanto, desayuno y meto cualquier tipo de entrenamiento, sea cardio, fuerza, yoga o meditación, no es lo mismo pero si le ponés un poco de intensidad, lo podés hacer".

En tanto, se sumó a la campaña de concientización de los diferentes referentes del deporte nacional y llamó a los argentinos a "quedarse en casa": "Como experiencia propia, acá las cosas están fuera de control, se supone que este fin de semana va a ser el pico y después empezaría a mejorar de a poco, hay que respetar las medidas", continuó.

En la misma línea, aconsejó: "Lo esencial es que se armen una rutina, a mí me sirve mucho para que los días pasen más rápido. Entrenen, cocinen, lean, pero es mejor organizarse".

El retiro de Schulz

Por otra parte, Moscariello se refirió al anuncio del arquero de la Selección argentina de handball, Matías Schulz, quien informó mediante sus redes sociales que se retirará de la actividad al finalizar la temporada, lo que podría dejarlo fuera de los Juegos Olímpicos, según la fecha en la que se lleven a cabo.

"Es una baja terrible, tanto para la Selección como para el deporte de Argentina por su trayectoria, por lo que logró y por la persona que es. Ya lo venía pensando, solamente le puedo dar las gracias por todo lo que nos aportó y desearle lo mejor para lo que viene, para él y su familia", concluyó Moscariello.