El ciclista Maximiliano Richeze se curó de coronavirus y tuvo el alta

El ciclista Maximiliano Richeze, de 37 años y uno de los cinco deportistas argentinos de alta competencia que fueron diagnosticados con coronavirus, fue dado de alta en las últimas horas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde estaba internado, según anunció en sus cuentas de las redes sociales.

"Hola a todos, finalmente después de 18 días de hospital, mis últimos dos tests dieron negativo al Covid-19 y fui dado de alta", informó Richeze en su cuenta de Instagram.

"Gracias a los doctores y enfermeros del hospital Cleveland Clinic Abu Dhabi por haberme curado y a mi equipo UAE Team Emirates por el apoyo... y un gracias especialmente a toda la gente por los mensajes y el afecto", agregó.

"Lamentablemente la pandemia está llegando a mi querido país y a todo Sudamérica, así que les pido por favor respeten las medidas de prevención dictadas por el Gobierno y el ministerio de Salud. Necesitamos de la solidaridad de todos para poder combatir el virus. Quedate en casa", concluyó.

Richeze, miembro del equipo UAE Team Emirates, anunció la noticia de su contagio el pasado viernes 13 en su cuenta oficial de Instagram desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde se mantuvo en cuarentena tras competir del UAE Tour, que fue suspendido cuando faltaban dos etapas por otro caso positivo.

Los otros cuatro deportistas argentinos de alta competencia que han sido diagnosticados con coronavirus son el basquetbolista juninense Facundo Corvalán, del Real Canoe de España, y los futbolistas Ezequiel Garay (Valencia, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, también Italia).

Paula Pareto cumplió la cuarentena y volvió “al trabajo que elegí”

La judoca Paula Pareto confirmó que volvió a trabajar a un centro de salud de la ciudad bonaerense de San Isidro donde se desempeña como traumatóloga tras cumplir la cuarentena por haber estado en Europa.

Pareto estaba en el continente europeo en el marco de su preparación para lo que iba a hacer su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que finalmente fueron postergados por el coronavirus.

La deportista tuvo que hacer la cuarentena al llegar al país, la cual culminó, este miércoles regresó al Hospital Melchor Posse de San Isidro y lo anunció la propia Pareto en su cuenta de la red social Instagram @paupareto.

"Somos dueños de nuestro destino, la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance". Churchill", comenzó diciendo la judoca.

Asimismo continuó: "Me pareció muy adecuada para el momento que estamos viviendo, por eso se los comparto y también me lo recuerdo hoy por dos cosas: Por un lado es oficial que los Juegos Olímpicos se postergan, decisión muy adecuada tomando la salud de todos como el único foco a concentrarnos".

"Por otro lado, ya cumplida mi cuarentena, vuelvo a trabajar de lo que elegí, y de lo que volvería a elegir siempre. Si bien los médicos traumatólogos no estamos hoy en el frente de batalla directo, somos igual parte del equipo de salud que enfrenta antes que nadie a esta pandemia y que ayudaremos donde sea necesario", expresó.

Finalmente, Pareto señaló en la mencionada red social: "A la batalla una vez más, algunos desde su casa, nosotros en un hospital, pero siempre unidos en equipo por la misma causa. ¡ Nosotros podemos !", completó "La Peque".

Postergan hasta octubre 2022 la primera Copa del Mundo de Taekwondo

La primera Copa del Mundo de Taekwondo ITF Argentina 2020, que iba a desarrollarse este año en Santiago del Estero, fue reprogramada para octubre de 2022 debido a la pandemia del coronavirus, informaron las autoridades de la Federación Argentina de Asociaciones de Taekwondo (FAAT), que preside el Grand Master tucumano Adolfo Villanueva.

La sede argentina fue aprobada por unanimidad por todos los miembros del comité ejecutivo de la ITF y de su máxima autoridad, el profesor Master Ri Yong Son, pero luego de analizarse la situación sanitaria que existe a nivel mundial se decidió pasar la competencia para octubre de 2022.

La FAAT agradeció a los afiliados "el entusiasmo, la motivación y esfuerzo que realizaron para llevar adelante la organización de la competencia internacional".

“Les pedimos que no bajen los brazos y que sigan con el mismo espíritu en su accionar ya que esto fue un pequeño retraso en nuestro transitar hacia esta Primera Copa del Mundo”, señalaron Villanueva, el Grand Master Osvaldo Ríos Olivares (vicepresidente) y el Master Rodolfo Emilio Castillo (secretario) a través de un comunicado.