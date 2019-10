El Municipio respaldó el Provincial de Patín y agasajó al campeón mundial Darío Pagliaricci

El sábado y con más de 200 participantes, se llevó a cabo en nuestra ciudad la última fecha del torneo provincial de patín en la categoría escuelita e intermedio. La actividad se desarrolló en la explanada de los ex colegios Normal y Nacional.

Sobre esta actividad, Julia Francese, de la Escuela de Patín de nuestra ciudad, indicó: "Tenemos el honor de estar desarrollando en nuestra ciudad el cierre del campeonato provincial de las categorías escuelita e intermedia. Sin dudas, es la última fecha ya que todos los clubes de la provincia están hoy presentes en nuestra ciudad disputando por la obtención del campeonato".



Rodolfo Gottfrit, presidente del Comité Carrera de la Federación de Patín de la Provincia de Buenos Aires y quien arribó a nuestra ciudad para formar parte del evento, comentó: "Por segundo año consecutivo estamos trayendo a Junín una fecha del campeonato provincial, decidimos que sea Junín el lugar para la finalización del campeonato porque el año anterior tuvimos una muy linda experiencia y esta vez nuevamente estamos muy satisfechos de estar acá".

Añadió: "Este año decidimos hacerlo en este lugar, en pleno centro de la ciudad, para mostrar un poco más la disciplina. Agradecemos a Julia (Francese) y al Gobierno de Junín por el gran trabajo realizado".

Para finalizar, Daniel Pueyo, Subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, sostuvo: "Para nosotros era muy importante contar con esta actividad porque es mostrar el resultado de una política que trató de impulsar diferentes disciplinas deportivas, entendiendo que, de esa manera, los juninenses iban a tener más posibilidad de practicar un deporte".

"El patín ha tenido un crecimiento muy grande y eso nos deja muy contentos. Hoy (por el sábado) más de 200 deportistas de la provincia están en Junín y le agradecemos a la federación por elegirnos".

Petrecca junto a Darío Pagliaricci

Luego de su conquista de la medalla de Oro en la prueba de Scracht, en la categoría 40 a 44 años, en el Velódromo de Manchester, por el Campeonato Mundial, el ciclista Darío Pagliaricci fue recibido por el Intendente Municipal Pablo Petrecca y el Subsecretario de Deportes y Educación, Daniel Pueyo.

En el reconocimiento, Pueyo sostuvo: "Es un orgullo para todos nosotros y junto a Pablo (Petrecca) lo felicitamos por este gran logro. Es más que merecido porque lo vemos pedalear en la Av. de Circunvalación y en el Velódromo todos los días".

Agregó: "Esto es producto de un trabajo y un esfuerzo muy grandes y la gente lo tiene que reconocer. También charlamos sobre cuando pasó la llama olímpica en Junín y todo lo movilizante que fue para todos los que amamos al deporte".

"También es un ejemplo a seguir y que siempre se puede aspirar a más. Con esfuerzo y entrenamiento, todo es posible y Darío así lo demostró. También sabemos que atrás de él, hay un montón de ciclistas que se ven reflejados en lo que hizo", dijo Pueyo.

Por su parte, Darío Pagliaricci, manifestó: "Agradezco a Daniel y a Pablo por haberme invitado. Cuando uno trabaja tanto y se sacrifica, que te den un premio y que te lo reconozcan está muy bueno".

"Me gustó mucho la reunión, la charla, y me sentí muy cómodo. Siempre me encargo de decir que lo comparto con todos los ciclistas de Junín y hoy en la ruta todo el mundo me saludaba. Estoy muy emocionado y agradezco esta invitación que me hicieron", completó.