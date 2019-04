El IFAM tiene un nuevo campeón

Matías Sotelo logró traerse el cinturón de campeón para Junín, luego de haberse presentado en la tercera edición de "Guerreros de las Sierras" de kick boxing, realizado en la ciudad de La Falda (Córdoba).

La velada fue organizada por el profesor Franco Reynoso, del IFAM La Falda y la Liga del Noroeste – WKF, estando la fiscalización a cargo de la ACKBOX, que dirige el profesor Darío Capodaqua (Córdoba).

Más de 500 personas se dieron cita en el anfiteatro municipal “Carlos Gardel” y allí se realizaron combates exhibición de niños, adolescentes, para luego darle paso a las peleas amateur, copas y se pusieron en disputa tres títulos ACKBOX.

Con respecto a la los peleadores juninenses que también representan al Club Sarmiento, combatieron obteniendo dos triunfos y una derrota.

Matías Sotelo logró su título en el pesaje inicial y su rival no dio el peso pactado el viernes y no se presentó al segundo, el sábado, con lo cual se coronó campeón, el N° 18 del Instituto Federal de Artes Marciales.

Un premio al gran trabajo que hizo Matías para estar en categoría, reunir dinero para viajar y estar listo para dar batalla, que lamentablemente no se dio.

Andrés "El Charrúa" Berta ganó por nocaut en el primer round, en su debut, como semipro, logrando la Copa en disputa.

Fernando "El Mulato" Suárez vio esfumarse su sueño de título en un combate muy parejo, que aún en la derrota deja un saldo positivo por el crecimiento demostrado.

También viajaron a la ciudad Cordobesa Bruno Parodi y Aldo Fochi pero no consiguieron rivales pero apoyaron a sus camaradas. También estuvo presente el profesor Diego Ferrara.

Desde el IFAM se agradeció al Gobierno de Junín, a la diputada Valeria Arata, José Carlos Rubio, Guillermo Tortorella Repuestos, al Club Sarmiento y a todos los que colaboran con la compra de bonos, etc.