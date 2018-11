El sábado, Junín fue sede del Torneo Nacional de la Asociación Argentina Goju Ryu Karate Do (AAGK), competencia que puso en juego la edición 34 de la Copa "XXXIV Copa Miyagi” y que quedó en manos de la escuela local de Karate Do Goju Ryu que coordina el entrenador David Imizcoz. La jornada se realizó en el Complejo Polideportivo "Beto" Mesa e intervinieron delegaciones de distintas partes del país con más de 100 participantes, entre jueces y deportistas.

El torneo se desarrolló en dos categorías bajo el reglamento de la Federación Argentina de Karate (FAK), donde los deportistas participaron en kata (formas) y kumite (combate).

Siendo que había varios participantes de ambos sexos, los protagonistas principales de este evento fueron los niños/as y adolescentes hasta 17 años que demostraron actitud y espíritu deportivo, siempre acompañados de sus familias y amigos.

Gracias a los destacados resultados de los practicantes de nuestra ciudad, la Escuela de Karate "Do Goju Ryu" logró consagrarse en sus dos sedes con un tercer y primer puesto.

A través de Democracia, la Escuela de Karate Do Goju Ryu de Junín agradece por el apoyo brindado durante todo este año a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. Al mismo tiempo, invitan a toda la comunidad a conocer la actividad. Al respecto, a través de un comunicado, agregaron: "Los esperamos en los dojos: Oviedo 65 y Juan B Justo 375, niños/as (a partir de los 6 años), adolescentes y adultos, ambos sexos, durante todo el año".





"Queremos que la actividad se haga conocida en Junín"

Sobre lo acontecido el sábado, David Imizcoz, organizador del evento, dijo: “Tuvimos más de 80 participantes, más de 20 jueces de diferentes lugares del país y por eso el evento fue muy bueno. Nuestra ciudad fue sede de esta copa y este dojo es el más numeroso que hay en la asociación y todos los días tratamos de sumar un ladrillo más para que esta disciplina siga creciendo”.

Además, agregó: “Queremos que la actividad se haga conocida en Junín para que se acerquen los chicos. Las edades van desde los 6 años hasta los 50 años de edad. Quiero agradecer al Municipio porque nos presta una vez por mes el predio Beto Mesa para nuestras prácticas generales y para este torneo nos ayudaron muchísimo. Esto sirve para sacar a los chicos de la calle ya que es una disciplina estructurada y de mucho respeto".

"Todos los deportes son importantes"

Por su parte, el Profesor Pablo Regazzi, de la Dirección de Deportes, expresó: “Nosotros, desde el Municipio estamos presentes en cada torneo que se realice. Todos los deportes son importantes y esta vez colaboramos con el predio Beto Mesa para la realización de este torneo”.

“Esta es una disciplina que crece día a día y ya tuvo su participación en los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud. Apostamos a la misma y por tal motivo los acompañamos para que sea una alternativa deportiva para los chicos de la ciudad”, finalizó Regazzi.