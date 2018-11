Los Miuras Classic visitaron a Funes, en una dura contienda que terminó a pura camaradería

Los Miuras Classic siguen con una intensa actividad y este sábado visitaron a Lagartos Rugby Club de Funes, en Santa Fe, donde mantuvieron una dura compulsa rugbística, que como ya es costumbre, terminó a pura camaradería, en el tercer tiempo, donde se compartieron anécdotas y hubo palabras muy emotivas sobre el valor de estos encuentros de veteranos.

Esta vez, el resultado final favoreció a los santafesinos –el partido en Junín había terminado con un resultado positivo para los del barrio Cerrito Colorado-, pero se libró una intensa contienda, en la cual Funes pegó primero, con una serie de tries en el primer tiempo, que llegaron por el lado de los tres cuartos, que quebraron la defensa.

Pero el negocio de Los Miuras llegó por el lado del pack de forwards, con embestidas potentes, seguidas por la contundencia ofensiva del pick and go, para recién después abrir el juego y buscar desequilibrar.

Así, tras un primer tiempo adverso, el segundo tiempo fue para Los Miuras, que lograron marcar un try por la punta izquierda del campo de juego, tras una corrida del win. El tercer tiempo, sin embargo, fue para Funes, que de este modo logró cerrar un triunfo en su cancha.

El tercer tiempo fue, como se dijo, de mucha amistad y momentos compartidos, donde se valoró el desafío, la constancia y el esfuerzo de estos jugadores. Y tras el intercambio de presentes de ambos equipos, el equipo juninense emprendió el regreso desde Funes, con el entusiasmo de continuar por esta senda de crecimiento y proponerse en 2019 seguir una cargada agenda de encuentros.

La delegación de Los Miuras Classic estuvo integrada por Jean Marc Pheadeff, Carlos Monti, Diego García, Gustavo Macías, Juan Vargas, Matías Lamarre, Diego Migliore, Andrés Sarobe, Salvador Seré, Pablo Romano, Franco Ruiz, Martín Porras, Guillermo Vambrie y Martín Ronchi.