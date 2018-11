Gran triunfo de Los Miuras en la última fecha del Torneo Regional Pampeano "B"

La primera división de Los Miuras se despidió ayer con un gran triunfo, en el marco de la última fecha del Torneo Regional Pampeano "B" de Rugby. El equipo de nuestra ciudad le ganó a Chivilcoy por 38 a 12 con un try de Matías Guevara, un try penal (scrum) de Yamil Chaluf, try de Sebastián Quiroga, Agustín Randone, Gaspar Rossini y tres conversiones de Lautaro Bustamante.

El equipo titular que conduce el entrenador Javier Benítez formó con Yamil Chaluf, Javier Enecoiz, Juan Torres, Juan Rolón, Maximiliano Tcardi, Ulises Amaya, Salvador Zuviría, Gaspar Rossini, Bautista Aladio, Lautaro Bustamante, Sebastián Quiroga, Agustín Kitroser, Agustín Randone, Carlos Mario Mazarino y Matías Guevara.

Con este triunfo, ante su gente, Los Miuras finalizó su participación en la edición 2018 del certamen no habiendo tenido una gran campaña pero sí cumpliendo con el objetivo de lograr la permanencia.